ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

שרצקי עשוי לפתוח בקישור ק"ש מול הפועל חיפה

הקפטן ששב מפציעה או אברהם צפויים להחליף את מוסה עלי, שנפגע בקרסול אך יתלבש. לימבומבה ושאהין יחזרו לסגל, אך לא ב-11: "הזמן לנקודות לפני הפגרה"

|
אריאל שרצקי (רועי כפיר)
אריאל שרצקי (רועי כפיר)

לאחר ההפסד המאכזב למ.ס אשדוד במחזור שעבר, עירוני קריית שמונה תצא מחר (שבת, 19:15) לאצטדיון סמי עופר, על מנת להתארח אצל הפועל חיפה, בידיעה שלאור פתיחת העונה, היא חייבת לצבור נקודות.

החניכים של שי ברדה יגיעו לבית מלון באזור כבר בשעות הבוקר, שם ישהו עד המשחק בערב, כאשר במועדון קיימת דריכות והבנה, שכמו בעונה שעברה באמצע הסיבוב הראשון, זה הזמן להפוך את הגלגל מבחינת התוצאות.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונם של אנתוני לימבומבה ובילאל שאהין, שיחזרו לסגל הקבוצה. המאמן, שי ברדה, החליף לא מעט גופיות בין שחקני ההרכב ותרגל לפרקים את הבלגי, אך נראה שהוא יתחיל את המשחק על הספסל מפאת העובדה שאינו כשיר לחלוטין. למגן השמאלי יש יותר סיכויים לעלות ב-11.

אנתוני לימבומבה דוהר (רועי כפיר)אנתוני לימבומבה דוהר (רועי כפיר)

בקישור ישנן מספר התלבטויות: על פי המסתמן, עלי מוסה, שספג מכה בקרסול במהלך אחד האימונים השבוע, יתחיל על הספסל, כאשר יאיר מרדכי, שבעצמו סובל מכאבים בגב, צפוי להיות מוסט לעמדת הכנף השמאלית.

ברדה מתלבט מי ישחק לצידם של סאקו בנגורה וכריסטיאן מרטינס: הקפטן אריאל שרצקי, ששב מפציעה, תורגל לפרקים גדולים מהאימון, אך גם אביב אברהם, שבעצמו סובל מרגישות בשריר האחורי, נמצא בתמונה.

שי ברדה (ראובן שוורץ)שי ברדה (ראובן שוורץ)

"זה משחק קריטי, כי אנחנו יודעים שרגע לפני המשחקים מול הפועל באר שבע ומכבי תל אביב אנחנו חייבים לצאת עם נקודות. פתחנו טוב מבחינת היכולת, אבל זה גם הזמן לקחת נקודות, בטח כדי לצאת בטעם טוב לפגרה", אמרו הבוקר במועדון.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג (בילאל שאהין), סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי (אביב אברהם), מוחמד אבו רומי, יאיר מרדכי (עלי מוסה) ואדריאן אוגריסה.

