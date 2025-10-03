יום שני, 06.10.2025 שעה 02:59
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"באים לטדי להסתכל לבית"ר בלבן של העיניים"

פרץ לקראת משחק החוץ של פ"ת: "הפסדנו את רוב הקרבות מול טבריה, רוצים להיות יותר אגרסיביים". רוזן ואדניי ייעדרו, ניר סונגה צפויים להיכלל ב-11

עומר פרץ (חג'אג' רחאל)
עומר פרץ (חג'אג' רחאל)

פרץ לקראת משחק החוץ של פ"ת: "הפסדנו את רוב הקרבות מול טבריה, רוצים להיות יותר אגרסיביים". רוזן ואדניי ייעדרו, דרור ניר וצ'אפיוקה סונגה צפויים להיכלל ב-11

לאחר ההפסד לעירוני טבריה במחזור שעבר, הפועל פתח תקווה תצא מחר (שבת) לאיצטדיון "טדי", כדי לפגוש את בית"ר ירושלים ולנסות לחזור למסלול הניצחונות.

המאמן עומר פרץ יחסר מחר את המגן השמאלי שחר רוזן שסובל מפציעה בכף הרגל ואת ג'יימס אדניי המורחק, כאשר הוא צפוי לבצע שני שינויים בהרכב מזה שהפסיד לחבורה של אלירן חודדה ביום שבת.

דרור ניר ישוב לעמדת המגן בה פתח במהלך העונה, כאשר גם צ'אפיוקה סונגה, שנכנס כמחליף בשני המשחקים האחרונים, ישוב ל-11, כאשר כמו בכל המשחקים, פ"ת תגיע לתקוף ולנצח ולא להסתגר.

"משחק מרתק מצפה לנו מול קבוצה מהמלהיבות בליגה. אנחנו נוסעים אחרי ההפסד לטבריה ורוצים להחזיר כמה מהנקודות שאבדו לנו במשחק האחרון. אנחנו רוצים להיות יותר אגרסיביים וחזקים במאבקים כי הפסדנו את רוב הקרבות מול טבריה וזה הדגש המרכזי", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

"הדגש השני הוא שאנחנו רוצים לבוא לטדי, להסתכל לבית"ר בלבן של העיניים ולהביא נקודות. ההכנות הם כמו לכל המשחקים: אנחנו מכירים את היריבה לעומק ומתכוננים לנקודות החזקות ולחולשות שלהם. ניסע לירושלים למשחק מעניין", הוסיף.

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, דרור ניר, תומר אלטמן, נדב נידם, שביט מזל, צ'אפיוקה סונגה, ג'וסלין טאבי וקליי.

