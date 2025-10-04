אחרי שני ניצחונות שהשיגה בצורה לא פשוטה מול עירוני קריית שמונה ובני ריינה, בית”ר ירושלים תארח הערב (שבת, 20:00) את הפועל פתח תקווה באצטדיון טדי ותקווה לחבר ניצחון שלישי ברציפות.

מאמן הקבוצה, ברק יצחקי, אמר לקראת ההתמודדות: “כמו שאני נוהג להגיד, אין משחקים קלים בליגה. בטח לא כשאתה משחק משחק חוץ בריינה, הניצחון הזה על ריינה מאוד משמעותי וחשוב עבורנו, ידענו לקחת אותו בדקות הסיום. להשיג 10 נקודות מ-15 אפשריות עד כה זו צבירת נקודות בסדר גמור. יש להפועל פתח תקווה המון חוזקות. קודם כל, יש להם מאמן מצוין, אני מכיר אותו באופן אישי. הם עשו התקדמות אדירה, בטח בעונה שעברה, כשהם שלטו בליגה הלאומית בצורה אבסולוטית וידעה לעלות ליגה. הם ידעו לעשות את ההתאמות לליגת העל ויש להם קבוצה מסוכנת מאוד, בטח עם המהירות והכישרון שיש להם בהתקפה. הפועל פתח תקווה היא קבוצה שיכולה לעשות נזק לכל קבוצה בליגה”.

“אין ספק שהשבוע הזה הוא מורכב מבחינת האימונים בגלל יום כיפור, לכן בחרתי ביום רביעי לעשות אימון בוקר ולשחרר את השחקנים לצום, וגם ביום חמישי בערב להביא אותם קצת להזיז את הגוף אחרי הצום, שזה משמעותי, כדי להכין את הגוף בצורה הכי טובה לקראת המשחק. יש לנו עוד הרבה דברים לשפר בסגנון שאנחנו משחקים, אבל אני מרגיש שאנחנו בדרך הנכונה. אנחנו עושים את הדברים בצורה טובה וצריכים לדחוף את עצמנו עוד לקצה ולהתכונן למשחק בצורה הכי טובה שאפשר”.

שחקני בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)

על הלחץ סביב המועדון: “בית”ר ירושלים זה מועדון לחוץ. תמיד צריך לשאוף למצוינות, לשחק כדורגל טוב ולנצח. כמובן שאני לא רואה קבוצות בעולם שיכולות רק לנצח, יש תקלות פה ושם, אנחנו כאן כדי לנסות למנוע את זה ולשחק את הכדורגל הכי טוב שאנחנו יכולים ולהשיג נקודות, מה שלפעמים הולך בצורה קצת יותר קשה. כשאנחנו לוקחים את הנקודות כשמשחקים פחות טוב זה משמעותי, תמיד טוב לעשות תיקונים כשאתה עם הנקודות ביד ואווירה טובה. אני לא מתרכז במה שקורה מסביב”.

על דחיפת הקהל: “גם במשחק החוץ מול ריינה בנוף הגליל הרגשנו את הקהל שלנו, אבל בטח שבטדי אנחנו מרגישים את העוצמות של הקהל והדחיפה שאנחנו מקבלים ממנו. מבחינתנו טדי חייב להישאר מבצר, דבר שהצהרתי מהרגע שהגעתי לפה. אני שמח שברוב המשחקים זה ככה ומקווה שזה ימשיך”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

על כך שארגון לה פמיליה והמועדון יבצעו מחווה לציון שנתיים לשבעה באוקטובר: “שנתיים למלחמה הארורה הזו שנכפתה עלינו כמדינה, שנתיים לא פשוטות. באופן כללי, אין פה רגעי שקט במדינה שלנו, לבטח אחרי השבעה באוקטובר. לפני הכל אני מקווה שהחטופים קודם כל יחזרו כמה שיותר מהר הביתה. כשהגעתי לפה ראיתי את ההתגייסות של המועדון כלפי משפחות חטופים, חללים ובכלל תרומה לקהילה בתקופה הזאת.

“מהתקופות האלה אנחנו צריכים להתחזק אלה דברים שהם בסוף מאוד טרגיים וכואבים, אבל אנחנו צריכים שזה יחזק אותנו ושנהיה מאוחדים כמדינה, כי כשאנחנו ביחד קשה מאוד להתמודד מול המדינה שלנו וראינו את זה בעבר. כל יום שעובר בלי שהחטופים נמצאים פה, כל כך הרבה אבידות של החיילים הגיבורים שלנו שנלחמים יום יום, אני מקווה שכל זה ייגמר כמה שיותר מהר ושנחזור לשגרה כמה שאפשר. השבעה באוקטובר זה תאריך שילווה את כולנו עד היום האחרון”.