"אף אחד לא אמר לי באיזו עמדה הוא רוצה לשחק"

לאחר הניצחון 0:5 על קייראט במסגרת ליגת האלופות, ריאל מדריד חוזרת לליגה בפעם הראשונה מאז ההפסד ליריבתה העירונית אתלטיקו מדריד. הבלאנקוס יפגשו מחר (שבת, 22:00) את ויאריאל ומנור סולומון, והיום מאמן הקבוצה צ’אבי אלונסו דיבר עם התקשורת הספרדית.

על היריבה ויאריאל אמר: "אנחנו חוזרים הביתה נגד קבוצה שנמצאת בכושר טוב. אנחנו צריכים להופיע ברמה גבוהה, הן מבחינה קולקטיבית והן מבחינה אישית, כי זה משחקים חשוב".

על הנבחרות הבין-לאומיות: "בדרך כלל, השחקנים נותנים לנו מידע, ויש לנו דלת פתוחה לנבחרות. אני מנסה לשתף פעולה, ולמאמני הכושר יש יותר קשר כדי לנטר את העומסים".

על פדריקו ואלוורדה אמר המאמן: "הוא מוכן, כמו כולם. אנחנו יודעים כמה הוא חשוב, ואנחנו רוצים לנצח". עוד הוסיף על הקשר: "אף שחקן לא אמר לי שהוא לא רוצה לשחק בעמדה מסוימת. כולם מאוד מוכנים, אני מחליט מי ישחק ואיפה".

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

לגבי האופי של הקבוצה אמר: "אנחנו ברי מזל שאנחנו מבלים הרבה זמן ביחד ויכולים לדבר הרבה ולתקן דברים. אני מרגיש שהצוות הוא הדבר הכי חשוב, ולכל אחד יהיה את הרגע שלו".

על ניהול לחץ: "אין לזה שום קשר, כשחקן או מאמן, יש לחץ, ועכשיו זה מה שאני צריך לעשות. אני נהנה מזה".

על הבאזז תקשורתי סביב ואלוורדה: "אנחנו קרובים כשאנחנו מתכוננים למשחקים וחוגגים. תמיד שמתי לב לאמון שיש לשחקנים בי, שהם יודעים מה עומד לקרות".

על ג’וד בלינגהאם והפגרה: "הוא בסגל והוא אותו הדבר כמו תמיד. דיברתי איתו, וזו רק שאלה של זמן עד שהוא יחזור לאנגליה. הוא חיוני ולעיתים לתרום. זו רק שאלה של זמן עד שהוא יגיע לשיאו".

האם אנדריק ורודריגו יכולים לעלות בהרכב הפותח: "יש להם את זה. אנדריק כבר נכנס לתמונה ומתאמן טוב כבר שבועות. צריך להסתכל על ההקשר של המשחק. יש לו סיומת טובה. יש הרבה תחרות. הזמן יגיע".