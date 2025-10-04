"מי שגדל בבית"ר לא יכול לשים חולצת הפועל"

בגיל 33, אופיר קריאף נמצא בצומת. מצד אחד, יש לו עוד הזדמנות להמשיך לשחק כדורגל, ומצד שני, על הפרק פרישה ויציאה לדרך חדשה. הקשר ההתארח בפודקאסט בית"ר ירושלים ודיבר עם גידי ליפקין וגיא בן זיו על כל מה שעבר עליו בשנים האחרונות, כאשר ניתן להגיד שהוא כמעט מסכם קריירה.

אחד מהשחקנים הכי מזוהים עם בית"ר ירושלים עדיין מחפש תשובות לגבי עתידו ("בבית"ר הבטיחו לי שאני עוד אהיה חלק מהמועדון בעתיד"), מאמין שהוא מסוגל עוד לתרום לכדורגל ("גם בגיל 40 משחקים, בבית”ר שנה זה כמו שבע שנים"), אבל מבהיר שאם ימשיך לשחק, זה יקרה רק בליגת העל, כשבדיוק לפני החגים קיבל מספר הצעות שהוא בוחן: "רק אם אני ארגיש שאני מגיע למועדון שבו אני אצליח להיות אופיר קריאף הרעב והאמיתי כמו שהייתי בבית"ר, אז אחליט שאני ממשיך לשחק. אחרת, אני אצא לדרך חדשה" הוא מבהיר.

אופיר קריאף מגיל 6 בבית"ר ירושלים. הוא עבר את הצ'צ'נים ("השתמשו באריאל הרוש בתור מגן על המועדון, הוא לא היה קפטן") את משה חוגג, לו הוא מפרגן ("בן אדם הצגה, בעלים הצגה"), וזכה להניף גביע בבית הנשיא כקפטן בית"ר ירושלים ("רציתי להיכנס לספרי ההיסטוריה של בית”ר").

על כך שלא היה טקס הנפה באצטדיון בגלל כניסת אוהדי בית"ר ירושלים לכר הדשא בסמי עופר, מה שגרם לביטול הטקס, אמר קריאף: ”זה לא יושב עליי בכלל, לקחתי תואר כקפטן בסופו של דבר. יש את הטקס ויש את הכיף והכל, אין ספק, אבל מה שרציתי זה להיכנס לספרי ההיסטוריה של בית”ר והשגתי את זה. שמונה גביעים או תשעה גביעים זה להיכנס להיסטוריה, לא משנה כמה שנים יעברו”.

אופיר קריאף (שחר גרוס)

“צריך לתת לשועה את השקט שלו, להראות לו שאוהבים וסומכים עליו”

בראיון נרחב, קריאף מדבר בצורה הכי ישירה ואמיתית, כמו שהוא יודע, בדיוק כמו שהיה על המגרש – בלי חוכמות, עד הסוף, עם הלב והנשמה. על ירדן שועה, אמר: "צריך לתת לירדן את השקט שלו, החופש שלו ולהראות לו שאוהבים אותו וסומכים עליו והוא יחזיר".

הוא עומד מאחורי ההתבטאות נגד הפועל תל אביב: "שנאה ספורטיבית, כן, זו הקבוצה שאנחנו הכי שונאים וזה לא שקר. אולי לא בחרתי את המילים טוב בסיטואציה, אבל זה לא שקר, בית”ר לא אוהבת את הפועל וגם הפוך. אני נגד אלימות, בכל פעם שיש משחק אני מבקש מהקהל לא לנהוג באלימות, יש משפחות. בואו תפרקו מה שצריך, אבל לא לחצות קווים. היריבות הזאת, המשחקים האלו, זה החיים, בשביל זה משחקים כדורגל, כשהם ירדו ללאומית אני התבאסתי, זה משחק שחסר את הצבע שהוא מביא, כל אימפריה שיורדת במקום זה מגיעות קבוצות קטנות עם יציעים ריקים”.

"יש שנאה ספורטיבית". אופיר קריאף (רדאד ג'בארה)

“סילבס הכניס אותי לאוטו ואמר לי שאני בא לאימון של הפועל ת"א”

אופיר, עלה בדעתך לשחק פעם בהפועל ת"א?

”הציעו לי לא מעט הצעות, גם כשהייתי עם ק”ש, זה לא קרה. למה? אני לא יכול. שחקן שגדל בבית”ר לא יכול לשים חולצה של הפועל, וגם הפוך”.

שמעון גרשון לא עשה את זה בזמנו?

”450 אלף דולר פעם כנראה זה היה אחרת, אתה רואה היום את סתיו טוריאל עובר לבית”ר?”

אם יציעו לו אז אולי כן, ומה עם יוסי אבוקסיס?

”הציבו לו עובדה, בשביל שיטוסו למחנה אימונים אז מכרו אותו, לא השאירו לו ברירה לעבור להפועל”.

אופיר קריאף מול הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אתה אומר שאתה שם את בית”ר לפני המשפחה שלך אפילו. קיבלת הצעה גבוהה, איך ויתרת על זה? זה כמו לשים את בית”ר לפני המשפחה.

”בית”ר זה המשפחה, אתה יודע. גם אבא שלי אמר לי בזמנו: ‘בוא נחשוב על זה’, אמרתי לו שאין מה לחשוב והוא אמר שאני צודק, איך יכולתי להסתכל על עצמי במראה?”

ישר פסלת את זה?

”ישר פסלתי. חיים סילבס הכניס אותי לאוטו ואמר לי שאני בא לאימון, אמר לי שקובי רפואה בטירוף, אמרתי לו שזה לא יקרה לא משנה מה, גם אם אשב בספסל חצי שנה, הקהל גם לא היה מקבל אותי, ככה אני מאמין וזו הראייה שלי, לא רואה את זה קורה”.

סילבס הכניס אותך לאוטו ומה היה?

”בקריית שמונה, הייתי מנודה, הם רצו שנקזז כי לקחנו ארגזים שם, אני, שלומי אזולאי ואחמד עאבד. עאבד הסכים לקזז, אזולאי הלך לסכנין ואני נשארתי שם, ואז אמר לי שיש לי הצעה עם הרבה כסף ואמר לי שהוא רוצה אותי מאוד וקובי יעזור לי, אמרתי לו שלא יקרה ולא אשים את החולצה של הפועל, סירבנו בנימוס”.

חיים סילבס (ראובן שוורץ)

אתה אומר זה לא יכול להיות, אני עושה עכשיו רשימה של כאלה שעשו את זה, יש גם את דן איינבינדר.

”נכון, גם דן איינבינדר, דוד קלטינס וכו’, אבל הראייה שלנו שונה. איתי שכטר? הוא עשה סיבוב באירופה לפני שחזר”.

בוזגלו.

”הוא גדל בבית”ר?”

איינבינדר.

“זה שונה, הוא הפך לקפטן בהפועל, הוא נשאר ללא הצעות בסופו של דבר”.

הוא גם היה בבית”ר אבל, מזוהה איתם.

”זו הראייה שלי”.

דן איינבינדר (איציק בלניצקי)

“המועדון עשה את אריאל הרוש שעיר לעזאזל”

אני לא מצפה שתבקר את האוהדים, אתה מחובר אליהם, יש את המשפט שאמרת “זה לא אותו הדבר בלעדיכם” כשהיה את הצ’צ’נים, זה משפט שהוביל לבלגן עם קורנפיין, יצאת למעשה נגד ארקדי גאידמק, אתה מצטער על אותו משפט? יצאת נגד המועדון שנלחם בלה פמיליה.

”דיברתי על זה המון, אני לא מתחרט על שום דבר. כמו ששיחקתי מהלב, פעלתי בהכל מהלב ולא הלכתי עם הזרם כל הזמן. המשפט עשה נזק, אבל הלכתי עם האמת שלי. זה לא היה משהו מקצועי, עשו קומבינה ורצו כלי במשחק מסוים, וכשקיבלנו את הסטירה אז הבאנו שזה סתם חרטא ואנחנו צריכים רק לשרת את האינטרסים של ארקדי. אני פחות התחברתי לזה. היינו בעונה טובה מאוד ורצנו קדימה עם שחקני בית, לא אהבתי את הבלגן והלכתי עם האמת”.

הרגשת שהפכו אותך לשעיר לעזאזל?

”לא היה אכפת לי, לקחתי את האחריות והייתי ילד, עשיתי את זה וכל מה שאקבל מובן לי”.

יצאת בזול יחסית לדוגמה לאריאל הרוש, הושעית לשלושה ימים, זה לא פגע בך.

”המועדון עשה את אריאל הרוש שעיר לעזאזל. השתמשו בו בתור מגן, הוא לא היה קפטן, אז לקחו אותו ואת עמית בן שושן לדבר. אם הייתי קפטן, זה מה שהייתי עושה. הקהל לקח את זה קדימה וקילל והיה כאוס, אתה זוכר, היה בלגן ומאבטחים, הייתה אווירה עוינת ואריאל היה בפרונט, לא הותירו לו ברירה”.

אוהדי בית"ר ירושלים עם אריאל הרוש (משה חרמון)

היית מסרב לזה?

”לא הייתי יכול לסרב לזה אם הייתי קפטן”.

אופיר קריאף עם סרט הקפטן (רדאד ג'בארה)

יכולת גם אתה להיקלע לסיטואציה שמושיבים אותך במסע”ת.

”כל שחקן שהיה קפטן בית”ר ירושלים היה נמצא בסיטואציה של אריאל”.

אתה יקיר האוהדים היום, אם זה היה קורה אז כל הסיטואציה הייתה הפוכה.

”בדיעבד הכל יכול להיות”.

סדאייב וקדאייב מוצגים בבית"ר עם אריאל הרוש ועמית בן שושן (חגי ניזרי)

היית בנבחרת הצעירה באליפות אירופה והיה לך גם שער מול אנגליה, אבל למרות כל הקריירה היפה שעשית, בנבחרת הבוגרת לא היו לך הופעות, זה יושב עליך?

”זה כן ביאס. זה שהייתי בבית”ר פגע בי לדעתי, כי לקחו יותר שחקנים ממכבי ת”א ומכבי חיפה. דיברו איתי אלי גוטמן ואלישע לוי, מאוד רצו אותי ואני לא יודע למה זה קרה”.

כשרוצים שחקן אז מזמינים.

”חד משמעית נכון, זה אתה צריך לשאול את אלישע. הוא אמר לי אחרי איזה משחק ואמר לי שלכל מקום שהוא יילך הוא ייקח אותי שחקן ראשון, ואחרי זה הוא מונה לנבחרת. חיכיתי ודיברנו, הוא דיבר עם ערן שדו ואמר לו שהוא רוצה להביא אותי, וזה לא קרה”.

אלישע לוי (שחר גרוס)

מאמן הכושר קובע?

”הוא חזק מאוד בנבחרת והייתי אחרי זה בק”ש ואולי זה היה פחות סקסי, אבל הכל טוב. יש תחושת פספוס, להיות עשור קפטן ו-15 שנים בבית”ר, מבאס”.

היום בית”ר ירושלמית בעינייך?

”לא, איזה ירושלמית? שחררו את לי-און (מזרחי), שחררו את יאן (יוסופוב), שחררו את (נהוראי) דבוש, עדי יונה משחק פה ושם. זה מבאס”.

יש מספיק שחקנים ירושלמים שמתאימים או שפשוט זה חלק מהטבע, שהם לא מספיק טובים? אנחנו רואים בכל הקבוצות אגב איזו מגמה, גם במכבי חיפה אין יותר את הזהות הקבוצתית, העירונית. פעם בית”ר הייתה כזו, ירושלמית.

”בית”ר מועדון שונה. בית”ר זה מועדון מאוד ירושלמי. זה מועדון שירושלמים אוהבים, עם קהל מטורף, עם קהל מאוד מאוד מחבק, זה משהו אחר”.

אופיר קריאף (איציק בלניצקי)

מה זה מועדון ירושלמי למי שלא מבין מה זה אומר?

”אלה שחקנים ירושלמים. אתה אומר בית”ר – בית”ר זה הכותל, זה שוק מחנה יהודה, זה כדורגל, זה ירושלים. וכשאין שחקני בית זה מבאס. עוד פעם – גם הנוער לא מספיק טוב, אי אפשר בכוח”.

אגב, קבוצת הנוער פתחה בצורה נפלאה, ועלתה ליגה, אבל היה לה עשור לא טוב, שלא צמחו שחקנים.

”עכשיו אלמוג כהן עושה עבודה מאוד יפה בנוער, והלוואי וזה ישתפר, זה מבאס אותי שאין שחקני נוער שעולים. אתה רואה את הפועל תל אביב, תראה איזה יופי, מדהים”.

אתה רואה עכשיו משחקים של בית”ר?

”ברור, אני אוהד בית”ר, חד משמעית”.

ראית את המשחק נגד בני ריינה. מה חשבת?

”אמרתי: ‘מזל מאלוהים’. אם היה נגמר בתיקו, אני יודע לאיפה המועדון הזה היה הולך בשבוע הקרוב ובאיזה לחץ הם היו מגיעים נגד הפועל פתח תקווה, אז אנחת הרווחה והאוויר שהם קיבלו משלוש הנקודות האלה זה משהו שאני חושב שיעשה להם טוב. זו הייתה נקודת מפנה לדעתי, לפה או לפה. אם הם לא היו מנצחים, זה היה מכניס את המערכת ללחץ מיותר בשלב כזה של העונה”.

"מזל מאלוהים". שחקני בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)

“לא היו צריכים להיכנס לחדר ההלבשה, אבל אי אפשר להגיד לקהל של בית"ר לא”

כל הלחץ הזה מוכר לך. שחקני בית”ר ירושלים ביום שישי הגיעו לאימון, ולפני האימון נכנסו אוהדים של בית”ר, חלקם רעולי פנים. היו שחקנים מבוהלים, חלק חששו, הזרים לא הבינו מה קורה. יצחקי ואלמוג לא היו עם השחקנים כי הם היו בחדרים שלהם. איך קורה דבר כזה ואיך אמורים להגיב לזה? אני יודע שהקהל מאוד מחובר אליך.

”זה גם קרה בתקופות שלנו, אבל זה משהו שהיה ידוע מראש. אני חושב שיש משחקים מסוימים, כמו בכל מועדון, שהקהל בא לפרוק את הזעם שלו, להעביר מסר, למרות שעכשיו הם מנסים לשנות קצת את המתקן, עם פחות זמינות ופחות פתיחות, אבל יש מצבים ויש משחקים מסוימים שזה לא עוד משחק. כמו שאמרתי, הפועל תל אביב מול בית”ר זה לא עוד משחק, זה לא משחק שאתה יכול להיראות ככה ולהפסיד ככה”.

"יש משחקים שהקהל בא לפרוק זעם". אוהדי בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)

אבל להיכנס לחדר ההלבשה?

”זה היה צריך לקרות, פשוט בצורה מסודרת. לבוא ולתת להם לפרוק את מה שיש, לקרוא לשחקנים או לשבת לדבר, כמו שקורה במכבי תל אביב, בהפועל חיפה, בכל מקום. כשהאוהדים רוצים לבוא ולעשות מחאה, הם באים ועושים את זה, בין אם עושים את זה בצורה מסודרת או לא בצורה מסודרת”.

אבל לרוב זה קורה מאחורי הגדרות, או שפורצים לדשא, אבל להיכנס לחדר ההלבשה? זה קודש הקודשים.

”חד משמעית, לא היו צריכים להיכנס לחדר ההלבשה. אולי מנעו מהם, אני לא יודע מה קרה מאחורי הקלעים כי לא נכנסתי לזה ואני לא שם כרגע, אז יכול להיות שהם אמרו שלא ואי אפשר להגיד לקהל של בית”ר לא, אז הם באו בצורה קצת יותר אגרסיבית. אני חושב שזה לא צריך לקרות, בטח לא בחדר ההלבשה, אבל אם יש משהו שהם רוצים לפרוק וזה, אני חושב שצריך לתת להם וזה לגיטימי”.

אוהדי בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)

מהשנים שלך אתה זוכר אירוע כזה או משהו דומה לזה?

”בטח, אני זוכר שזרקו על ניסן יחזקאל גלגל של משאית”.

כשאמרת מקודם על בית”ר, זו בית”ר ירושלים? השכונה הזאת, אי אפשר להשתחרר ממנה?

”זו לא שכונה, זה חיבוק דוב. זה קהל שקיצון לטוב ולרע. אבל כשזה טוב, אין קהל כזה”.

כשזה טוב זה הקצפת והדובדבן.

”זה הכי טוב שבעולם, אבל זה הסיכון של להיות בבית”ר ואלה הריזיקות שאתה לוקח. בבית”ר לא כל שחקן יכול להיות, שחקן יכול לבוא לבית”ר ולגמור קריירה. מי שלא מתחבר לו, יכול לקבל כאפה וטראומה שיכולה לגמור לו את הקריירה. אבל מי שטוב, להפך. תראו את אצילי, ‘אמאל’ה ואבאל’ה’, מיגל סילבה. אלה שחקנים שבית”ר עושה להם מהפך בחיים. בית”ר זה מועדון שמאריך חיים”.

עומר אצילי (חג'אג' רחאל)

“שועה מקבל אהבה שלא היה מקבל עוד 200 שנה במועדון אחר, בית"ר הצילה לו את הקריירה”

אני מסכים איתך בעניין הזה. הרבה אומרים תעשה קריירה, אבל תשחק לפחות שנה בבית”ר כדי להרגיש את הכדורגל באמת, אבל קח לדוגמה את ירדן שועה, שהוא הכוכב של בית”ר בשנים האחרונות, איך פתאום הקהל מתהפך עליו אחרי משחק או שניים לא טובים? ככה זה צריך להיראות?

”גם מיגל. הוא גם בשנתיים טובות ולפני חודש וחצי הייתה לו פאלטה, והוא אצלי המון בבית ואמר לי: ‘שמע, עכשיו קשה לי’. רק מי שחזק שורד, מי שלא חזק שלא ישחק במועדון הזה”.

זאת אומרת שכל שחקן צריך להגיע מוכן לזה שהוא יכול להיות אליל ואחרי משחק-שניים לא טובים ההפך.

”בוחנים אותך לפי המשחק האחרון. נותנים לך את האהבה, ובוא, ירדן מקבל אהבה שהוא לא היה מקבל עוד 200 שנה במועדון אחר, ואף אחד לא היה עושה מה שהמועדון הזה עשה לו והציל לו את הקריירה, כי ירדן, בשום מקום חוץ מבית”ר בארץ, לפי דעתי, לא היה משחק כמו שהוא משחק ובית”ר עשתה לו טוב, והוא מחזיר לבית”ר. בישולים, וגולים ומספרים, עונה אחרי עונה. עונות סחרחורת. היציע מלא בחולצות עם השם שלו על הגב של ילדים שאוהבים אותו מאוד, בית”ר נותנת לו המון”.

ירדן שועה חוגג עם אופיר קריאף (איציק בלניצקי)

שכחו את זה? לפני המשחק מול קריית שמונה הכרוז קרא בשם שלו והקהל שרק בוז.

”אני חושב שפה רעשי הרקע לא עושים טוב. אני הבנתי שאמא שלו מגיבה לאוהדים ברשתות, והיה גם את המקרה עם אלמוג. היה מקרה, קרתה סיטואציה? נגמר. ביי, להתראות. צריכים לתת לירדן את השקט, כשיש לו שקט, אז הוא פורח ונהנה, וכשהוא לא נהנה, זה ניכר. כשהוא נהנה, בית”ר מרוויחה מזה. זה משפיע על כל שחקן ובמיוחד על ירדן”.

השאלה אם פעלו נכון איתו.

”אני לא יודע מה קורה שם כי אני לא נמצא שם יותר, אבל צריך לתת לירדן את השקט שלו והחופש שלו ולהראות לו שאוהבים אותו וסומכים עליו וירדן מחזיר, שנתיים-שלוש הוא מלך שערים, מלך בישולים, זה לא בא ברגל שנה אחרי שנה. צריך פשוט לתת לו את האהבה, ועכשיו, כשעומר הגיע, אני חושב שגם לזה יש קשר”.

אתה עוד לא יודע אם אתה פורש או לא, מה תעשה אחרי הכדורגל? אתה תישאר בכדורגל?

”סיימתי קורס אופ”א B, אני אכנס גם לאופ”א A. ברור שזה מעניין אותי. אשקר אם אגיד שאני לא רוצה. אמרתם שאני חייב להיות חלק מבית”ר ירושלים? אז זה מה שאני רוצה”.

אופיר קריאף (באדיבות בית"ר ירושלים)

ברק אברמוב איש של כבוד ושל מילה

דיברנו מקודם על הירושלמיות שחסרה. קח לדוגמה את אבירם ברוכיאן, עמית בן שושן וקובי מויאל. הם לא הצליחו להשתלב. תמיד מביאים מבחוץ. צריך לעשות את השינוי הזה, יכול להיות שהוא יתחיל ממך, הבטיחו לך.

”ברק יכול להגיד הכל, וכל מה שהוא אומר, הוא עומד מאחורי זה. הוא איש של כבוד ואיש של מילה, ודברים שהיינו מסכמים אני והוא בטלפון, הייתי אומר לרונן, הוא אומר לי ‘אבל לא רשום’, אמרתי לו ‘שומע, רונן, כשאברמוב אמר זה נגמר, זה מילה ברזל’, וזה מה שקרה. כל מה שהוא הבטיח לי הוא קיים. אז הוא הבטיח שהדלת תמיד תהיה פתוחה, הוא גם אמר את זה במסיבת עיתונאים, לא בין ארבע קירות. אז עוד פעם, הלוואי. לחזור כעוזר מאמן זו השאיפה שלי בינתיים, ללמוד את זה, לראות אם אוהבים את זה, בוא נראה”.

הציעו לך את זה נכון?

”הציעו אז בזמנו, כן”.

וזה משהו שאתה מתחרט שלא לקחת?

”ממש לא”.

ברק אברמוב (אורן בן חקון)

“זאת תהיה תעודת עניות אם אחד כמו רוני לוי לא יהיה בנבחרת ישראל”

מי המאמנים שהשפיעו עליך בקריירה?

”אלי כהן השריף שנתן לי את הבמה הראשונה ובאמת ריסן וייצב אותי, ועשיתי אצלו את תגלית העונה, ונבחרת, גולים והכל, וכמובן המאסטרו שלי שזה רוני לוי”.

תסביר לי איך כל מי שמדברים איתו, כשהם בשלהי הקריירה, אפילו עדיין פעילים, מציינים את רוני לוי.

”אני לא יודע איך מכבי חיפה לא חוטפת אותו. אני לא יודע איך מאמן כזה לא חוטפות אותו הגדולות. זה מאמן שהוא קודם כל כריזמטי. הוא נכנס לחדר הלבשה, אתה מרגיש כמו בסרטים. הוא נכנס ויש נוכחות של בן אדם, אתה מסתכל עליו בהערצה לא משנה איזה כוכב אתה. הוא מדבר ואתה נשאב, ולפני משחקים הוא יגיד לך לעמוד ככה אז אתה תעמוד ככה כי זה רוני, והוא יסחב אותך לקצה ואתה תרוץ 12 קילומטר ותרגיש טוב והוא יגיד לך ‘למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר’, הוא תמיד ייקח אותך לקצה שלו וזה כוכב”.

רוני לוי ואופיר קריאף (אורן בן חקון)

אתה חושב שהוא יהיה מאמן נבחרת ישראל מתישהו?

“זו תהיה תעודת עניות אם אחד כזה לא יהיה בנבחרת ישראל. הוא חייב להיות”.

פתחת עסק לקעקועים. לפי כל ההתנהלות שלך, זה מרגיש שאתה אחרי הכדורגל.

”כן, אבל זה לא קשור, גם בזמן הכדורגל פתחתי עסקים של פיצה, אפייה, מתוקים, נדל”ן וכו’. כדורגלן צריך להכין את עצמו ליום שאחרי, פתחתי עכשיו את הסטודיו וזו אהבה בלי קשר לכדורגל”.