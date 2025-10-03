יום שישי, 03.10.2025 שעה 18:53
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

"תתכוננו לגיהינום": ברצלונה נערכת לחום קיצוני

בספרד הזהירו את האלופה לפני המפגש עם סביליה בראשון ב-17:15 (חי בערוץ ONE), כשצפויות כ-35 מעלות. ביירין על המשחק ב-30 מעלות השבוע: "לא אנושי"

פדרי ולאמין ימאל (IMAGO)
פדרי ולאמין ימאל (IMAGO)

“אפילו הפסקת השתייה המפורסמת לא תוכל להקל על גיהינום מזג האוויר שצפוי, על פי התחזיות לסביליה וברצלונה ביום ראשון הקרוב, אם אכן יישמר המועד של משחק המחזור השמיני בליגה הספרדית בשעה 17:15”, כך תיראו בספרד את החום הקיצוני שצפוי בזמן המפגש.

הטמפרטורות הצפויות נעות בין 34 ל־35 מעלות, על אף שכבר נכנסנו לאוקטובר. הדבר מעיד שהבירה האנדלוסית אמנם נהנתה מקצת הקלה אחרי קיץ שלא היה חריג במיוחד בחומו, אך טרם הסתיים. “מזג האוויר צפוי להיות חריף במיוחד בסוף השבוע הקרוב, כשהתושבים בסביליה צפויים לשוב בהמוניהם אל החופים הקרובים”, הסבירו בספרד.

“החום הגבוה, עם זאת, הופך את הפעילות הספורטיבית למסוכנת, במיוחד על כר הדשא ובעיר כמו סביליה, הממוקמת בגובה פני הים, עם לחות יחסית גבוהה. ריאל סוסיאדד ונוטינגהאם פורסט, לצד בטיס (ובשעות מאוחרות יותר), כבר חוו את הקשיים באצטדיון לה קרטוחה, שנמצא בסמוך לנהר”, נכתב ב’אס’.

שחקן בטיס, הקטור ביירין, הפך באמצע ספטמבר לאחד הקולות הבולטים ביותר נגד הסכנות הבריאותיות שבמשחק בטמפרטורות גבוהות, הפעם ב"סך הכל" 30 מעלות במשחק מול לבאנטה. "אני לא רוצה שזה יישמע כתירוץ, אבל זה נראה שערורייתי לשחק משחק ב־30 מעלות עם 80 אחוזי לחות. בשבילנו, זה בלתי אנושי. אין בזה היגיון לשחק משחק כזה בספטמבר, אבל מכיוון שיש לנו אחריות, אנחנו עושים את זה", אמר המגן הקטלוני, אקס ברצלונה. דבריו, כך נראה, נפלו על אוזניים ערלות.

