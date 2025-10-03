"צריך לעשות יותר מאשר רק לדבר בתקשורת"

הסערה סביב לוח השנה הצפוף בענף הטניס נמשכת. אחרי קרלוס אלקראס ואיגה שפיונטק, גם נובאק ג'וקוביץ' הצטרף למבקרים, אך בחר לכוון את חיציו לא רק כלפי המארגנים, אלא גם כלפי הטניסאים עצמם.

בימים האחרונים התבטאו מספר כוכבים נגד לוח המשחקים הנוקשה, שלדבריהם אינו מאפשר להם מנוחה מספקת ופוגע ביכולת לשמור על יציבות מנטלית ופיזית. אלקראס אמר: "הלוח צפוף מדי. יש יותר מדי טורנירים חובה, קרובים מדי אחד לשני. כפו עלינו לשחק בטורנירי מאסטרס 1000 ומאסטרס 500. אנחנו לא יכולים לבחור באמת איפה לשחק. אני אצטרך לשקול אם בעתיד לוותר על חלק מהטורנירים כדי לשמור על הגוף שלי בכושר".

גם איגה שפיונטק, המדורגת ראשונה בעולם, הצטרפה לביקורת: "ה-WTA הפך את זה לבלתי אפשרי עם כל החוקים האלה. זה פשוט לא נכנס בלוח השנה. שום שחקנית בצמרת לא יכולה לעמוד בזה. מה שנשאר לי זה רק לדאוג לגוף שלי ולזמן התאוששות, אבל זה קשה מאוד".

לתוך הדיון הזה נכנס ג'וקוביץ', שאמר לפני פתיחת טורניר המאסטרס בשנגחאי: "מההתחלה הייתי נגד הארכת טורנירי המאסטרס לשבועיים. זה לא טוב לשחקנים". עם זאת, הסרבי בחר להדגיש שגם הטניסאים עצמם אשמים: "אני רואה שחקנים מתלוננים על החובה לשחק, אבל בפועל הם חותמים גם על תערוכות ומשחקים ראווה. יש כאן הרבה סתירות".

נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

ג'וקוביץ' המשיך והחמיר את הטון: "יש מונופול חזק מאוד על קבלת ההחלטות בטניס, שנבנה במשך עשרות שנים. אבל הבעיה היא שגם השחקנים לא מאוחדים מספיק. אנחנו מתלוננים, אבל לא משקיעים את הזמן והמאמץ הדרוש כדי לשנות. צריך שהטובים בעולם יתאחדו, יבינו איך הדברים עובדים, ויעשו יותר מאשר רק לדבר במסיבות עיתונאים".

בהתבטאות שנשמעה גם כלפי המדורג ראשון בעולם אלקראס, סיכם ג'וקוביץ': "אני יודע מניסיון אישי, בלי מעורבות אמיתית של השחקנים הגדולים, שום דבר לא ישתנה".