בית"ר תקדיש את המשחק שלה למשפחות שכולות

בית”ר ירושלים תציין מחר (שבת), במשחק הבית מול הפועל פתח תקווה שייערך ב-20:00, שנתיים לאירועי השבעה באוקטובר. המועדון יקיים טקס מיוחד לזכרם ולכבודם של אוהדיו שנפלו ונרצחו מאז אותו יום קשה ובמהלך מלחמת חרבות ברזל.

על פי הודעת המועדון, לאורך השנתיים האחרונות הושקעו משאבים רבים על מנת להנציח את 114 אוהדי הקבוצה שאיבדו את חייהם. כעת, רגע לפני המשחק, ירדו המשפחות השכולות אל כר הדשא ויקבלו אות הוקרה והכרה על גבורת יקיריהן. המועדון ינציח את אוהדי הפועל פתח תקווה שנפלו גם הם במהלך המלחמה וייתן להם את הכבוד הראוי להם.

המועדון, בשיתוף אוהדי הקבוצה, יקיים את הטקס כשהתצוגה ביציעים צפויה להיות מרגשת ותכלול באופן אישי את כל האוהדים שנפלו. כמו כן, ביוזמת האוהדים ובשיתוף המועדון, יחולקו חולצות עם שמות הנופלים אשר יחולקו למשפחות השכולות.

את המעמד יכבד הזמר והיוצר עידן עמדי, אוהד הקבוצה, שייקח חלק בטקס ויתרום להנצחת הנופלים ולחיזוק המשפחות.

בעלי המועדון, ברק אברמוב, אמר: “כבר שנתיים שאנו עוסקים כמעט ברמה היום-יומית בהנצחת המשפחות השכולות, בניסיון לעזור ולהקל ולו במעט בכאב שלהם. כל כך הרבה משפחות, חברים, ואנשים שאיבדו את היקר להם מכל. אנחנו נמשיך ללא הרף, גם כעת, להנציח את 114 אוהדינו ויחד עם זאת נתפלל לחזרתם של החטופים שלנו, כמה שיותר מהר”.