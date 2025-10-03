אימון מלא לאופק ביטון לקראת עירוני ק"ש

בהפועל חיפה נשמו היום (שישי) לרווחה אחרי שקשרה המצטיין של הקבוצה, אופק ביטון, ערך אימון מלא ויהיה כשיר למשחק מחר מול עירוני ק"ש. עדיין לא ברור אם ביטון יפתח ונראה שלמאמן גל אראל יש התלבטות בינו לבין לארי אנגולו, אך ההערכה היא שביטון יהיה זה שיקבל את חולצת ההרכב.

להוציא את ההתלבטות הזאת, כל שאר השחקנים שפתחו מול הפועל תל אביב יפתחו, מה שאומר שלצד ג'בון איסט יפתח רועי זיקרי. גל אראל אמר לקראת ההתמודדות: "קריית שמונה יריבה טובה ועיקשת ומצפה לנו משחק לא קל. מדובר במשחק של צומת דרכים שיכול לקחת אותנו במקרה של ניצחון למקומות טובים ואולי למעלה מזה".

בנוסף, יאסו קבדה התאושש מפציעה וחזר להתאמן בזמן שנפתלי בלאי החל באימונים בצידי המגרש אחרי תקופת היעדרות ארוכה .הרכב משוער: ניב אנטמן, תמיר ארבל, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון (לארי אנגולו), רג'יס אנדו, ג'בון איסט ורועי זיקרי.