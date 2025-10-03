יום שישי, 03.10.2025 שעה 12:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

אימון מלא לאופק ביטון לקראת עירוני ק"ש

קשרה של הפועל חיפה ערך אימון מלא ויהיה זמין עבור קבוצתו של גל אראל, שעדיין מתלבט בינו לבין לארי אנגולו ואמר: "משחק של צומת דרכים". קבדה חוזר

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה נשמו היום (שישי) לרווחה אחרי שקשרה המצטיין של הקבוצה, אופק ביטון, ערך אימון מלא ויהיה כשיר למשחק מחר מול עירוני ק"ש. עדיין לא ברור אם ביטון יפתח ונראה שלמאמן גל אראל יש התלבטות בינו לבין לארי אנגולו, אך ההערכה היא שביטון יהיה זה שיקבל את חולצת ההרכב.

להוציא את ההתלבטות הזאת, כל שאר השחקנים שפתחו מול הפועל תל אביב יפתחו, מה שאומר שלצד ג'בון איסט יפתח רועי זיקרי. גל אראל אמר לקראת ההתמודדות: "קריית שמונה יריבה טובה ועיקשת ומצפה לנו משחק לא קל. מדובר במשחק של צומת דרכים שיכול לקחת אותנו במקרה של ניצחון למקומות טובים ואולי למעלה מזה".

בנוסף, יאסו קבדה התאושש מפציעה וחזר להתאמן בזמן שנפתלי בלאי החל באימונים בצידי המגרש אחרי תקופת היעדרות ארוכה .הרכב משוער: ניב אנטמן, תמיר ארבל, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון (לארי אנגולו), רג'יס אנדו, ג'בון איסט ורועי זיקרי.

