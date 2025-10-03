ברצלונה ודה יונג קרובים להארכת חוזהו עד 2029

ברצלונה ופרנקי דה יונג קרובים לסגור על הארכת חוזהו של עד 2029. המנהל המקצועי של הקטלונים, דקו, הבהיר כבר ביום שני בראיון ל’מונדו דפורטיבו’ שהוא רואה את ההסכם הזה "קרוב". הוא אמר את זה כי לפני כמה ימים פרנקי נתן את האישור שלו למועדון מבחינת השכר ומשך החוזה (הארכה של עוד שלוש שנים מחוזהו הנוכחי במועדון).

כעת שני הצדדים בשלב הסופי, שבו כל שנותר הוא ששניהם ילטשו סעיף כלשהו המתייחס לבונוסים משתנים. בכל מקרה, הביטחון במועדון נמצא בשיאו כבר כמה ימים מכיוון שההולנדי כבר נתן "כן" לחלק החשוב ביותר בחוזה החדש, למרות ששום דבר עדיין לא נחתם.

בברצלונה כבר סימנו תאריך פוטנציאלי לחתימת ההסכם: ה-15 באוקטובר. דה יונג יוזמן לנבחרת הולנד וישחק נגד מלטה (חמישי, 9 באוקטובר) ופינלנד (ראשון, 12 באוקטובר). הוא צפוי לחזור לברצלונה ביום שני ה-13 ולהתאמן תחת האנזי פליק ביום שלישי ה-14. לכן, יום רביעי ה-15 יהיה יום אידיאלי לחתום על החוזה החדש שלו עם הנשיא ז’ואן לאפורטה.

המועדון גם שוקל, לאחר ששני הצדדים יסגרו את השוליים ויחתמו על ההסכם, להודיע עליו באופן רשמי באמצעות הצהרה, כולל התאריך בו תתקיים החתימה הרשמית ותשומת לב תקשורתית כמו האחרונה של ז'ול קונדה ומארק ברנאל. תאריך המצביע, כאמור, על ה-15 בחודש. זה יהיה הרגע שבו מה שדקו כבר אמר בראיון יועלה יחד עם הנשיא: שדה יונג הוא "שחקן בסיסי בפרויקט".