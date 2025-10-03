יום ראשון, 05.10.2025 שעה 21:42
ליגה לאומית 25-26
163-117מכבי הרצליה1
153-157מ.ס קריית ים2
147-177מכבי פ"ת3
135-87הפועל ראשל"צ4
1111-157מ.ס כפר קאסם5
119-137הפועל ר"ג6
119-107הפועל כפר שלם7
117-67הפועל כפ"ס8
107-77בני יהודה9
1013-127עירוני מודיעין10
98-97הפועל עכו11
712-57הפועל רעננה12
413-97הפועל חדרה13
321-117מכבי יפו14
213-67הפועל נוף הגליל15
216-37הפועל עפולה16

אימה של מאי נעים ז"ל הרצתה בפני מכבי הרצליה

מרגש וחשוב: לרגל ציון שנתיים ל-7.10, בתו של שלמה שרף, ששכלה את ביתה, הגיעה להרצות על אירועי היום השחור למוליכת הליגה הלאומית, שם משחק בנה טל

|
ענת נעים מרצה בפני שחקני מכבי הרצליה (פרטי)
ענת נעים מרצה בפני שחקני מכבי הרצליה (פרטי)

בשבוע הבא נציין שנתיים ל-7.10.2023, תאריך שחור שבו התרחש האסון הגדול בתולדות מדינת ישראל שגרר את פריצת המלחמה בעיצומה אנחנו נמצאים עד היום.

כולנו עדיין לא מתאוששים מאותו היום בו השתנו חיינו, ואיבדנו רבים מבנינו ובנותינו. אחת מהן היא מאי נעים ז”ל, נכדתו של מאמן נבחרת ישראל לשעבר, שלמה שרף, ואחייניתו של המאמן יובל נעים. 

לאחר שנותק הקשר עם מאי, נמצאה גופתה, זאת לאחר שנרצחה במסיבת הטבע ברעים בה פשטו מחבלים על האזור ורצחו וחטפו צעירים ישראלים רבים. מאי, בתם של ענת, בתו של שרף, ועופר אחיו של נעים, הייתה בת 22 ושהתה באזור בעת התחולל הטירוף הרצחני.

הבוקר (שישי), ענת נעים, אימה של מאי ז”ל ושל טל נעים, שמשחק במכבי הרצליה, הגיעה להרצות בפני השחקנים והצוות המקצועי של הקבוצה שמוליכה את טבלת הליגה הלאומית על אירועי השבעה באוקטובר.

