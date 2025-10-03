ג'ק אנגלידיס מנכ"ל, בן מנספורד מנהל מקצועי

במכבי תל אביב הודיעו היום (שישי) על שינוי ארגוני משמעותי במועדון, שיחלק את תחומי האחריות: ג’ק אנגלידיס ימונה למנכ”ל מכבי ת”א, בעוד שבן מנספורד יתפקד כמנהל המקצועי.

השורה התחתונה. היא שאף אחד מהשניים לא עוזב. החלוקה ביניהם תהיה בין הצד המקצועי, עליו יהיה אחראי מנספורד, לבין כל מה שאינו מקצועי אליו ידאג אנגלידיס.

המשמעות הנוספת היא שאנגלידיס, שעד כה שימש כנציג הבעלים, יחזור לעבוד מישראל בניהול המועדון ולא בגיחות פעם בכמה חודשים או דרך טלפונים כפי שקרה לפני כן, מה שיפנה את מנספורד להתעסק רק בצד המקצועי של המועדון.

הבעלים מיץ’ גולדהאר אמר: “אנו מיישמים כעת תכנית שנבנתה באביב האחרון, שמטרתה להמשיך ולסייע לנו להשיג את יעדינו הן בפן העסקי והן בפן המקצועי. ג'ק, בן ואני עבדנו בצמוד במשך שנים רבות, ונמשיך לעשות זאת”.