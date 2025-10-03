יום ראשון, 05.10.2025 שעה 00:30
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
62-62דינמו זאגרב1
62-52מיידטילנד2
60-32אסטון וילה3
60-32בראגה4
60-32ליון5
61-32ליל6
61-32פורטו7
41-42ויקטוריה פלזן8
42-42בטיס9
42-32פרייבורג10
41-22פרנצווארוש11
33-52פנאתינייקוס12
33-42סלטה ויגו13
32-32פ.צ. באזל14
32-22גו אהד איגלס15
32-22רומא16
32-22בראן17
31-12גנק18
34-32יאנג בויז19
34-32פנרבחצ'ה20
33-22לודוגורץ21
33-22שטורם גראץ22
33-2 2שטוטגרט23
32-12סטיאווה בוקרשט24
15-42נוטינגהאם פורסט25
13-22הכוכב האדום26
12-12בולוניה27
13-12סלטיק28
13-12פאוק סלוניקי29
13-12מכבי ת"א30
04-22ניס31
03-12גלאזגו ריינג'רס32
02-02אוטרכט33
03-02פיינורד34
03-02רד בול זלצבורג35
05-12מאלמו36

"מכבי ת"א תיקח הרבה נקודות בליגה האירופית"

מאמן דינמו זאגרב פירגן להופעה של הצהובים למרות ניצחון קבוצתו: "ידענו שהיא טובה והתכוננו היטב". שחקן הקבוצה התייחס למחסור בקהל: "בלתי נתפס"

|
שחקני מכבי תל אביב (Picture by Pedja Milosavljevic)
שחקני מכבי תל אביב (Picture by Pedja Milosavljevic)

מכבי תל אביב יצאה עם טעם מר אמש (חמישי) מההפסד בליגה האירופית מול דינמו זאגרב. אמנם היא נכנעה 3:1, אך הייתה הרגשה של פספוס במשחק שבו ניתן היה להשיג תוצאה יותר טובה.

מי שפירגן להופעה של מכבי היה דווקא מאמן היריבה, מריו קובאצ’ביץ’, שאמר אחרי המשחק: “ידענו שמכבי טובה מאוד והתכוננו היטב. ידענו שיש להם את האיכות ובהתחלה לא הגבנו טוב, אבל תיקנו את זה”.

לאחר שניצח בשני משחקי הפתיחה בליגה האירופית, למאמן לא היה ספק בנוגע להמשך של מכבי ת”א בתחרות: “מכבי תיקח הרבה נקודות, אנחנו רק אנחנו רק בהתחלה”.

שחקני מכבי תל אביב, עוד יקחו הרבה נקודות (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני מכבי תל אביב, עוד יקחו הרבה נקודות (Picture by Pedja Milosavljevic)

במגרש הורגש חסרונו של הקהל, כאשר אוהדי דינמו זאגרב לא הורשו להגיע. שחקן הקבוצה מריו ואלינצ’יץ’ התייחס: “לא שיחקתי כדורגל מקצועי בתקופת הקורונה, אבל זה בלתי נתפס לשחק בלי אוהדים. לא הייתה ברירה, אבל זה גרם לנו להתחיל את המשחק לאט”.

על שביעות הרצון שלו מקבוצתו הוסיף: “עבדנו קשה כדי לנצח, הדבר החשוב ביותר הוא שהראינו שאנחנו קבוצה עם אופי. יש לנו שחקנים איכותיים אישית וכל פעם מישהו אחר יבלוט”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */