ברדה: עברנו תהליך, הקבוצה מתקדמת ומתבגרת

הפועל תל אביב פתחה את העונה בצורה מדהימה עד כה כשהיא במקום השלישי בליגת העל עם 13 נקודות מ-15 אפשריות. מחר (שבת, 20:00) היא תתארח אצל המוליכה, הפועל באר שבע, לה מאזן מושלם עד כה. לפני המשחק, מאמן האדומים אליניב ברדה, דיבר ל-ONE במסיבת עיתונאים.

אתם יוצאים מחר למפגש מול קבוצה שטרם איבדה נקודות

“אכן מושלמת, קבוצה מצוינת. יריבה שתהווה בשבילנו אתגר גדול. נבוא וננסה להמשיך את הדברים הטובים שעשינו ונתקן את הפחות טובים”.

איך זה לחזור לטרנר?

“זה בית חם, מקום שנתן לי המון רגעים טובים ושמחים. השארתי שם את הלב על המגרש, מקום שאני מאוד אוהב ושתמיד יישאר בליבי”.

ברדה: "נצטרך להית הכי טובים"

אתה מסתובב בבאר שבע? פגשת אוהדים?

“כל הזמן, במיוחד בכיפור”.

תיקו טוב לך?

“זה כדורגל ואנחנו רוצים להצליח. הכדורגל משתנה מהר מאוד, המומנטום משתנה. נצטרך להיות הכי טובים שאנחנו יכולים להיות. נביא את הדברים הטובים שלנו ונתמודד עם הדברים הטובים שלהם”.

“הכל תלוי באיך המשחר יתפתח. בריינה הוצאנו נקודה אז הכל תלוי איך אתה מסתכל על זה”.

איך אתה רואה את ההתפתחות של הקבוצה עם הזמן בליגת העל?

“הקבוצה מתקדמת ומתבגרת, עברנו תהליך ואנחנו מתרגלים לליגת העל. השחקנים מתחילים להבין יותר את הדרישות ואנחנו בדרך הנכונה. זה סך הכל משחק שישי ונצטרך להמשיך באותה דרך. נצטרך לבוא הכי טובים”.

לעומת החצי גמר גביע, הפעם יש לך יתרון מבחינת זרים שמשחקים, בב"ש אמנם יש 7 אבל רק 3 אמורים לשחק

“יש להם יותר זרים מאיתנו, שבעה. אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו ולבוא הכי טובים למשחק. אני אשלב את השחקנים הכי טובים, בין אם ישראלים או זרים ואבחר את התמהיל הכי טוב למשחק הזה. צריך לזכור שזה היה גביע הטוטו”.

“אני מאוד מאמין בתחרות, מאוד מאמין בסגל שלכל שחקן יהיה עוד שחקן שידחוף אותו למקסימום. הבחירה של הסגל נעשית קשה משבוע לשבוע עקב הסגל הרחב. השחקנים מתאמנים חזק ואנחנו לוקחים החלטות בהתאם לצרכים של הקבוצה. אני שמח על העובדה יש לנו שחקנים בנבחרות, אבל הכי חשוב זה הקבוצה, וזה בא דרך מאבק בתוך הקבוצה”.

אליניב ברדה (חגי מיכאלי)

“כיף לראות את השחקנים מתקדמים ומגיעים לנקודה יותר גבוהה בהמשך. זו גאווה לראות אותם ככה וזו דרך עבודה קשה שלהם”.

הפתיחה שלכם פותחת את התאבון, איך אתה עם זה?

“מתקרבים למחזור שישי, משחק קשה בחוץ, נראה לאן תוביל אותנו הדרך”.

תחרות על ההרכב, יהיה סגל מלא?

יש לנו שלושה שחקנים קצת בספק, אחרי האימון המסכם נראה מה מצבם.

אסף צור

אסף, ברכות על הזימון לנבחרת

”דבר ראשון, תודה רבה. אני רוצה להתחיל בתפילה לחטופים. הלוואי שיחזרו במהרה. בהקשר לשאלה, זה מאוד מרגש לייצג את המדינה במיוחד בתקופות כאלה. אני שמח על הזימון”.

אתם יוצאים לב”ש למפגש מול המוליכה. איך אתם מגיעים למשחק?

“אנחנו נבוא מוכנים. בפן האישי, אני שמח על הביטחון שאני מקבל מהצוות המקצועי ואני רוצה להחזיר לו על המגרש”.

אסף צור (חגי מיכאלי)

לאור הכושר של שני השוערים נוספים בסגל הנבחרת, אתה חושב שאתה צריך לשחק?

“זו שאלה שצריכה להיות מופנית לרן, מה שהוא יחליט אני אקבל. כל שחקן רוצה לשחק. אני שמח שאני שם”.

כשאתה בוחן את הקבוצה שלך, למה אתה שם לב?

“אני חושב שמתחילת השנה אנחנו רואים משהו יוצא דופן ולקבוצה יש אופי מיוחד. באימונים שלנו יש רעב מטורף שלא יצא לי לחוות בקריירה וזה בא לידי ביטוי במשחקים”.