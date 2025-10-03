מכה לליברפול: אליסון ייעדר לפחות ל-6 שבועות

ההגנה של ליברפול פתחה בצורה לא טובה את עונת 2025/26, וכעת ספגה מכה נוספת: שוערה אליסון נפצע, וצפוי להיעדר לתקופה של כשישה שבועות, ולעשוי לחזור אחרי פגרת הנבחרות של נובמבר.

השוער בן ה-33 עבר בדיקות ביום חמישי שגילו את האבחנה על פגיעה בשריר ההאמסטרינג. הוא עשוי לפספס משחקי מפתח מול מנצ’סטר יונייטד, ריאל מדריד ומנצ’סטר סיטי.

שוער נבחרת ברזיל סבל מפציעה במהלך ההפסד של ליברפול לגלאטסראיי בליגת האלופות לאחר היתקלות עם חלוץ היריבה ויקטור אוסימן, והוחלף על ידי גיורגי מאמארדשווילי כבר בדקה ה-56.

ויקטור אוסימן (רויטרס)

כתוצאה מהפציעה, אליסון כמובן לא יכלל בסגל נבחרת ברזיל ויפספס את משחקי הידידות מול דרום קוריאה ויפן.

הברזילאי הושפע מלא מעט פציעות בעונות האחרונות, כשבעונה האחרונה פספס 26 משחקים בקבוצה ובנבחרת בעקבות פציעות דומות. גם בעונת 2023/24 נעדר לכמעט חודשיים מהמגרשים.