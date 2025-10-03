"מרגיש שאני ראוי לעוד דקות אבל המאמן מחליט"

כמו כל עם ישראל, גם חלק גדול משחקני מכבי תל אביב עצרו את מלאכתם וצמו את יום כיפור, כשאמש (חמישי), הקבוצה שיחקה בצאת הצום מול דינמו זאגרב, לה הפסידה 3:1, במסגרת המחזור השני בשלב הליגה בליגה האירופית. מאמן הקבוצה, ז’רקו לאזטיץ’, דיבר בסיום:

“אני מאוד מאוכזב מהתוצאה. הפסדנו 3:1, אני מרוצה מאוד מאיך ששיחקנו, אנחנו לא יכולים לשחק טוב יותר מזה. היה חסר לנו משהו בשליש האחרון, אבל זה הכדורגל ואנחנו נהיה חייבים להסתכל קדימה”.

על ספיגת השער אחרי השער שכבשה: “הגול שספגנו שינה את המשחק ואת המומנטום, אבל זה משהו שאנחנו צריכים לנתח כי זה קרה גם עם נבחרת ישראל במשחק מול איטליה. אני לא יודע למה, אבל ישר אחרי שכבשנו ספגנו, אז נצטרך לנתח את זה”.

ז'רקו לאזטיץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)

על סייד אבו פרחי אמר: “הוא היה טוב מאוד, הוא יקבל יותר הזדמנויות בעתיד, הוא נותן לי חומר למחשבה להמשך”.

“אני יודע שיש לנו איכות, אנחנו משחקים בדרך שלנו, מראים את הזהות שלנו, לצערי אנחנו לא קיבלנו את התוצאות שרצינו, לדעתי הצלחנו לייצר מספיק מצבים אבל זה מה שיש”.

גם כובש השער, סייד אבו פרחי, התייחס למשחק: “רצינו לנצח את המשחק, לצערי לא הצלחנו לעשות את זה, אבל ממשיכים הלאה. אני חושב שבמחצית השנייה הגענו להזדמנויות. היה חסר לנו שמישהו ישים את השער השני ואז לשים את השלישי והרביעי, אבל זה הכדורגל ואין מה לעשות”.

סייד אבו פרחי חוגג (רדאד ג'בארה)

על הבכורה באירופית: “כיביתי את הפלאפון, לא אמרתי להורים שלי שאני פותח, כי אם הייתי אומר לאבא הוא היה מדבר איתי 24/7 על זה. אני שמח שכבשתי”.

על ההזדמנויות שהוא עתיד לקבל: “מבחינתי אני ראוי לקבל יותר הזדמנויות, אני אמשיך לעבוד קשה בעתיד ולנצל את ההזדמנויות שלי, זו ההחלטה של המאמן בלבד”.