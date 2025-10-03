ענו: האם יום כיפור השפיע על מכבי תל אביב?

לא קל לשחקנים ישראלים לשחק מיד אחרי צאת הצום, וזה מה שלא מעט שחקנים במכבי ת”א עשו היום (חמישי). לאחר ה-0:0 נגד פאוק, הצהובים רשמו הפסד בכורה העונה בליגה האירופית עם 3:1 נגד דינמו זאגרב, והפנים לעבר מכבי חיפה ביום ראשון.

