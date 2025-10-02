הפועל כפ"ס בכדורעף החלה את דרכה באירופה

מחזיקת גביע המדינה בכדורעף נשים, הפועל כפר סבא, פתחה את המסע האירופי שלה בניצחון והפסד בליגת ה-MEVZA של מרכז אירופה, שנערך במונטנגרו. הערב (חמישי) הכפר סבאיות הציגו יכולת משכנעת בניצחון על המארחת בודצ'נוסט ממונטנגרו 1:3, בעוד ביום רביעי היא הפסידה ללמסוס הקפריסאית באותה תוצאה 3:1.

השחקניות בירוק הותירו רושם טוב בשלבים רבים של המשחקים, שהתקיימו יום אחרי יום, כשהקבוצה רק בתחילת ההכנות לעונה. במשחק שנערך הערב מול יריבה ביתית חזקה, שתי המערכות הראשונות היו צמודות, כשכפר סבא ניצחה 23:25 במערכה הראשונה, ובודצ'נוסט השוותה ל-1:1 כשניצחה 24:26 במערכה השנייה. ההמשך היה בשליטה של הפועל כפר סבא, שניצחה 14:25 במערכה השלישית ו-19:25 במערכה הרביעית ובמשחק כולו. ורוניקה אולוץ', איב קירשנבאום, ועמית קימל ליד הרשת היו השחקניות המצטיינות במשחק.

במשחק הראשון במפעל האירופי, כפר סבא הפסידה 3:1 ליריבה מקפריסין למסוס. כפ"ס פתחה טוב במערכה הראשונה כשניצחה 21:25 ובשורותיה הצטיינה הליברו ניצן איינס, אבל הקפריסאיות ניצחו בהמשך 23:25, 21:25, 23:25. אולוץ' נפצעה במערכה השלישית.

ליגת MEVZA שבו משתתפת העונה הפועל כפר סבא מהווה אתגר משמעותי עבור הקבוצה, שכן היא תשתתף בשלושה סיבובי משחקים לאורך העונה מול יריבות ממרכז אירופה. זאת בניגוד לגביע האתגר, בו השתתפה בשנים קודמות, שהתקיים בשיטת נוקאאוט. הסבב הבא בטורניר יתקיים בדצמבר, כשהפועל כפר סבא תצא לסלובניה למשחק נגד מאריבור.