ניצחון בכורה: ריאל מדריד גברה על אולימפיאקוס

השבוע הכפול של היורוליג המשיך אתמול (חמישי) עם שלושה משחקים. במוקד, ריאל מדריד רשמה ניצחון בכורה על חשבון אולימפיאקוס, כשגם באיירן מינכן רשמה אחד כזה כשגברה על הכוכב האדום בלגרד, לה היה זה הפסד שני מפתחית המפעל. בנוסף, פרטיזן בלגרד גברה על מילאנו במשחק צמוד.

ריאל מדריד (1:1) – אולימפיאקוס (1:1) 77:89

המשחק של היום. הרבע הראשון היה כל כולו אדום, לאחר שטיילר דורסי רשם בו 16 נקודות והעלה את קבוצתו ליתרון 19:29. הספרדים חזרו לאט לאט למשחק וכפו משחק צמוד עם הירידה לרבע האחרון, אותו פתחו בצורה נהדרת. המארחת נעלה את הסל שלה כשאפשרה ליוונים 8 נקודות בלבד, כאשר מנגד הם נכנסו לעניינים בהתקפה ועלו ליתרון ממנו לא אפשרו ליריבתם לחזור. זהו ניצחון הבכורה של ריאל במפעל, ומי שהוביל אותה הוא מריו הזוניה עם 18 נקודות, כאשר מנגד אולימפיאקוס רשמה הפסד בכורה כשדורסי קלע 20 לקבוצתו.

באיירן מינכן (1:1) – הכוכב האדום בלגרד (2:0) 88:97

המופע של אנדראס אובסט. אלוף העולם הטרי מגרמניה צלף 9 שלשות בדרך ל-31 נקודות והויבל את קבוצתו לניצחון בכורה במפעל הבכיר. לאחר מחצית ראשונה שבסיומה הסרבים ירדו ביתרון,ברבע השלישי הגיעה נקודת המפנה. הגרמנים ניצחו אותו 16:27 ועלו ליתרון, עליו שמרו גם לאחר הרבע המכריע. בנוסף לאובסט, אוסקר דה סילבה חברו לנברחת רשם 12 נקודות, כשמנגד ג’ורדן נאוורה הוביל את החבורה של יאניס ספרופולוס עם 27 משלו.

משחק פשוט אדיר שלו. אנדראס אובסט (IMAGO)

פרטיזן בלגרד (1:1) – מילאנו (1:1) 78:80

שתי קבוצות שהגיעו למשחק במגמות הפוכות. הסרבים הפסידו לדובאי במחזור הפתיחה, בעוד קבוצתו של אטורה מסינה גברה על הכוכב האדום בלגרד. הרבע הראשון היה צמוד והסתיים ביתרון מקומי 19:21. ברבע השני הגיעה הבריחה, אותו ניצחה החבורה של זליקו אובראדוביץ’ בעשר נקודות וירדה להספקה ביתרון 12. ברבע השלישי האיטלקים צימקו את הפער, וברבע המכריע כפו משחק צמוד שהוכרע רק בפוזשן האחרון, לאחר שמרקו גודוריץ’ החטיא שלשה שהייתה יכולה לנצח עבור קבוצתו את המשחק. סטרלינג בראון הוביל את המנצחת עם 20 נקודות, כשבצד השני בלט שאבון שילדס עם 21 משלו.