איטודיס: אנדולו מלאת ניסיון, עם פיינל 4 וזכיות

אחרי שנתנה הצגה בבכורה שלה ביורוליג עם 87:103 ענק על ברצלונה, הפועל תל אביב תנסה להמשיך במומנטום גם היום (שישי, 20:30) נגד אנדולו, במטרה לעלות ל-0:2 במאזן, לנצח את הקבוצה שגברה על מכבי תל אביב, ואז לנסות לעלות ל-0:3 עם ניצחון בעצמה על הצהובים של עודד קטש, אך כאמור קודם כל הטורקים, כאשר המשחק ישוחק במונטנגרו.

האדומים המריאו מסופיה למונטנגרו כבר ביום רביעי, יממה לאחר הניצחון על הקטלונים. מאז הם הספיקו לערוך אימון אחד לפני הצום, אימון אחד אתמול בערב לאחר הצום וכמובן הכנות אחרונות וסשן וידאו אחרון לפני המשחק. אגב, לא היו צמים בסגל של הפועל תל אביב, אך כמובן שהקבוצה כיבדה את היום ולא רשמה אימונים בזמן הצום.

נזכיר שמבחינת סגל, כרגע דימיטריס איטודיס רשם 15 שחקנים בשמות המורחבים, ובטופס הוא יצטרך לבחור מי מהם ה-12 שמתלבשים מול אנדולו. ים מדר וברונו קבוקלו לא שיחקו מול בארסה וגם לא ישחקו הערב, כך שהמאמן היווני יצטרך לבחור עוד שחקן אחד, כאשר בפעם האחרונה היה זה הקפטן בר טימור שלא התלבש.

דן אוטרו ותומר גינת (ראובן שוורץ)

מדר מתאושש מהניתוח להסרת התוספתן שביצע והוא ימריא לבולגריה כדי לחבור לחברים שלו בסופיה לקראת הדרבי, כאשר רק אחרי שיגיע לשם במועדון יבחנו את הכשירות שלו והאם יוכל לקחת חלק בדרבי ההיסטורי. קבוקלו עם בעיות בגב ולא יכול היה לעלות על מטוס כדי להמריא למונטנגרו, והוא כאמור לא ישחק במשחק היום ובספק גדול מאוד למכבי תל אביב.

איטודיס דיבר לקראת ההתמודדות: “חתימה טובה לכולם, נשחק בפודגוריצה נגד יריבה מצוינת, יריבה טובה, יריבה עם המון ניסיון במפעל הזה, שכולל הופעות בפיינל 4 וגם וזכיות בעבר שלה, אמנם היא עם פרויקט מעט חדש יותר, אבל עם המון יוצרים והמון קלעים בסגל שלה. אנחנו בכושר טוב ומצפים לשחק את ההתמודדות הזו”.

קולין מלקולם הוסיף על מאמנו: “אנחנו כאן במונטנגרו, מוכנים למשחק גדול שיש לנו. היה לנו משחק טוב מאוד, ניצחון היסטורי עבור המועדון, אבל זה הזמן להמשיך ולקחת את המומנטום אל מול יריבה מצוינת. אנדולו תבחן אותו, כל לילה ביורוליג הוא קשה. התכוננו טוב, איטודיס הכין אותנו וזה הזמן לצאת ולנצח”.