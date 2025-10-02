יום שישי, 03.10.2025 שעה 14:49
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

קוקושקוב לפני הפועל ת"א: היא מועמדת לפיינל 4

אחרי שניצח את מכבי ת"א, מאמן אנדולו החמיא לאדומים לפני המפגש מחר ב-20:30: "אולי זו עונת בכורה, אבל היא בנתה סגל מנוסה". וגם: כשירות דוז'ייר

איגור קוקושקוב (IMAGO)
איגור קוקושקוב (IMAGO)

אנדולו אפס פתחה את היורוליג מבחינתה עם וי ראשון לאחר ניצחון על מכבי תל אביב, והיא תנסה להתחיל את המפעל הבכיר באירופה עם שני ניצחונות, ועל שתי הישראליות שבמפעל. הטורקים “יארחו” את הפועל תל אביב מחר (שישי, 20:30) וכמו שהקבוצות מאצלנו לא מארחות כאן, אז הטורקיות לא יכולות לארח אותנו והמשחק ישוחק במונטנגרו.

אנדולו של איגור קוקושקוב כבר ערכה את האימון המסכם שלה לקראת ההתמודדות, ורגע לפני המאמן דיבר על היריבה והחמיא לה בגדול: “אנחנו מודעים שנשחק מול אחד הסגלים העמוקים ביותר, אולי זו הבכורה בליגה של הפועל העונה, אבל יש לה שחקנים שהיא הביאה עם ניסיון וראו נגד ברצלונה שהיא מועמדת לפיינל פור”.

לפי הדיווחים בטורקיה, וינסנט פורייר ימשיך להיעדר כפי שהוא כבר תקופה ארוכה, כשגם דויד מוטאף בספק למשחק נגד דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו, כמו גם פי ג’יי דוז’ייר, שלא שיחק גם נגד מכבי תל אביב. מנגד, ג’מה מדארה כשיר.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' נגד ברצלונה (ראובן שוורץ)
