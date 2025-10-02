הישראלים לא התחרו באליפות העולם בקייט פויל

הנציגים הישראלים לא התחרו ביום הכיפורים שחל היום (חמישי) באליפות העולם בקייט פויל שנערכת בקליארי שבאיטליה - ואיבדו גובה בדירוג הכללי כך שיצאו מתמונת הגמר. אלא שחלקם, כמו גל צוקרמן, עדיין מסוגלים להעפיל לגמר, אם יצליחו להתברג גבוה בשיוטים שנותרו ביומיים האחרונים של התחרות.

בעקבות יום הכיפורים, הנציגים בתחרות לגברים פספסו שלושה שיוטים והנשים לא התייצבו לשני השיוטים שנערכו בתחרות. אומנם במהלך היום בוצע רק שיוט אחד ולאחר מכן נפלה הרוח בקליארי, אבל ממש לקראת סוף היום נערכו שיוטים נוספים. כל שיוט שפספסו הישראלים נרשם כך שהם לא התייצבו אליו ולכן ספגו ניקוד שלילי, בניגוד ליריביהם שיצאו למים והשתתפו בתחרות, מה שפגע בדירוג שלהם.

בתחרות לנשים, גל צוקרמן פתחה חזק את אליפות העולם ביום הראשון (5,9,10,7). ביומה השני של התחרות היא רשמה תוצאות סבירות למדי (14,6,10,13) ודורגה במקום השמיני הכללי. אלא שבגלל יום הכיפורים היא לא יצאה לים וירדה למקום ה-11 בדירוג, אבל היא עדיין במרחק קצר של 4 נקודות שליליות בלבד מהשמונה המובילות, כך שהיא עוד מסוגלת להעפיל לגמר והכל פתוח. היא רק צריכה לשמור על יציבות ולהישאר בין המובילות בשיוטים הבאים שנותרו.

גל צוקרמן. צילום- Robert Hajduk (אחר)

גם מיה אשכנזי ביצעה שמונה שיוטים בלבד בתחרות. לפני כניסת יום הכיפורים, אשכנזי דורגה במקום ה-11 מבין המתחרות. אלא שהיא גם פספסה את שני השיוטים שנערכו במהלך הצום, כך שהיא נדחקה למקום למקום ה-15, כאשר יש לה 94 נקודות שליליות והיא במרחק של 24 נקודות מהטופ 8. לא יהיה לה פשוט לסגור את הפער הזה.

אצל הגברים גם היה נציג ישראלי שדורג גבוה בתחילת התחרות. זוהר חרובי פתח טוב את אליפות העולם. ביום הראשון, סיים בין המובילים בשיוטי (3,4,7,11) ודורג במקום התשיעי. גם ביום השני היה יחסית יציב כאשר השלים שמונה שיוטים מלאים (5,6,11,5) אבל ירד למקום ה-11 הכללי בתחרות.

עד לנקודה זו, חרובי צבר 30 נקודות שלילות ועדיין היה בתמונת המעפילים לגמר, אבל בגלל שלא השתתף בתחרות ביום הכיפורים נאלץ לספוג עוד 22 נקודות שליליות וצנח עד למקום ה-15 בדירוג. כרגע, חרובי בפער של 18 נקודות מהמובילים שעשויים להיכנס לגמר והוא כמובן לא תלוי רק בעצמו, כך שיהיה לו קשה להיכנס לגמר הגברים.

מיה אשכנזי (sailing energy)

לאליפות העולם נותרו עוד יומיים, אבל מחר צפויה רוח חלשה ולא בטוח שיתקיימו שיוטים בים באיטליה. בשיוטים האחרונים שנותרו גולשי הקייט פויל הישראלים יצטרכו להתברג בטופ 8 כדי להעפיל לגמר. אם יעשו זאת, למרות העובדה שלא היו יכולים להתחרות ביום הכיפורים בניגוד לשאר יריביהם, זה יהיה הישג מדהים.

גולשי הקייט פויל הישראלים עוברים שנה לא קלה בתחרויות הגדולות. אחרי שפספסו את אליפות אירופה שנערכה בטורקיה משיקולים ביטחוניים לפני כחמישה חודשים, הם ידעו שייאלצו להתמודד גם עם האפשרות שיחמיצו חלק מהשיוטים באליפות העולם בגלל יום הכיפורים, מה שאכן קרה בפועל.

כפי שפורסם ב-ONE, לאחרונה פנו מאיגוד השייט הישראלי לאיגוד השייט העולמי וגם למנהלי הדגם וביקשו מהם להתחשב בגולשי הקייט הישראלים ולהזיז שיוטים במהלך היום הקדוש ליהודים, אך הבקשה סורבה. בעקבות זאת הנציגים הישראלים לא יצאו לים ביום הכיפורים וכאמור נאלצו לאבד את מקומותיהם בין המובילים בתחרות.