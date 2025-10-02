המשחק של מכבי ת"א כונה "הביזארי בהיסטוריה"

המשחק הערב (חמישי, 22:00) בין מכבי תל אביב לדינמו זאגרב בליגה האירופית זוכה לסיקור סוער בתקשורת הבלקנית, שמכתירה אותו כבר עכשיו כ"המשחק הכי ביזארי בהיסטוריה של אופ"א". באתר הסרבי Nova נכתב כי "שילוב נדיר של נסיבות יצר סערה מושלמת", החל מהעובדה שדינמו זאגרב קיימה את האימון ומסיבת העיתונאים בזאגרב באישור אופ"א, אך נאלצה להיות נוכחת בסרביה לפחות 24 שעות לפני המשחק.

בשל מחסור במלונות מתאימים בבאצ’קה טופולה, הקבוצה בחרה ללון דווקא בבלגרד, מרחק 160 ק"מ ויותר משעתיים נסיעה באוטובוס ערב משחק אירופי. "שעתיים טלטולים ערב משחק? זה רחוק מלהיות אידאלי. ואם יש פקקים? זה עלול לקחת אפילו יותר", התריע העיתון הקרואטי Jutarnji list.

גם הצד הישראלי לא חף מקשיים. ב-’Nova’ נכתב שמכבי תל אביב "חמקה לעת עתה מהשעיה מאופ"א", אך נאלצת להתמודד עם בעיה ייחודית, יום הכיפורים. “הצום בן 25 השעות הסתיים שעתיים בלבד לפני המשחק, מה שמעלה סימני שאלה כבדים לגבי מצבם הפיזי של השחקנים. ההחלטה הייתה לשכן את הישראלים במלון סמוך לאצטדיון, בעוד הזרים הועברו לנובי סאד”, הוסיפו בתקשורת.

שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

באתר ‘Sportal’ הוסיפו כי עוד לפני שנבעטה הכדור, "המשחק כבר הוכתר כסדרה של נסיבות חריגות, כמעט סוריאליסטיות, שהציתו את האזור כולו". שם הסבירו כי עצם העובדה שהמשחק נערך בבאצ’קה טופולה זה "מחוץ לכל סטנדרט של הכדורגל האירופי", וכי המפגש בין שתי קבוצות שמגיעות עם אתגרים לוגיסטיים ודתיים מנוגדים הפך ל"תרחיש שראוי לסרט דוקומנטרי". לסיכום נכתב: "בין עשרות משחקים שייערכו הערב באירופה, אין ספק שהמשוגע ביותר יהיה בבאצ’קה טופולה".

גם אתר ‘Sportisimo’ הצטרף למקהלת הביקורת על התנאים החריגים, והציג כותרת נוקבת: "הקרואטים ישנו בבלגרד ואז התלוננו: מרחמים על דינמו כאילו הם עוברים עינוי בסרביה". באתר ציינו כי לשחקני דינמו "תמיד יש משהו שמציק להם", תוך עקיצה לכך שהקבוצה הציבה דרישות יוצאות דופן וקיבלה אישורים מיוחדים, אך עדיין מצאה סיבות להתלונן.