הליגה האירופית 25-26
62-62דינמו זאגרב1
62-52מיידטילנד2
60-32אסטון וילה3
60-32בראגה4
60-32ליון5
61-32ליל6
61-32פורטו7
41-42ויקטוריה פלזן8
42-42בטיס9
42-32פרייבורג10
41-22פרנצווארוש11
33-52פנאתינייקוס12
33-42סלטה ויגו13
32-32פ.צ. באזל14
32-22גו אהד איגלס15
32-22רומא16
32-22בראן17
31-12גנק18
34-32יאנג בויז19
34-32פנרבחצ'ה20
33-22לודוגורץ21
33-22שטורם גראץ22
33-22שטוטגרט23
32-12סטיאווה בוקרשט24
15-42נוטינגהאם פורסט25
13-22הכוכב האדום26
12-12בולוניה27
13-12סלטיק28
13-12פאוק סלוניקי29
13-12מכבי ת"א30
04-22ניס31
03-12גלאזגו ריינג'רס32
02-02אוטרכט33
03-02פיינורד34
03-02רד בול זלצבורג35
05-12מאלמו36

המשחק של מכבי ת"א כונה "הביזארי בהיסטוריה"

עוד לפני שריקת הפתיחה, בסרביה התייחסו לרצף האירועים של דינמו זאגרב והצהובים: "תרחיש שראוי לסרט דוקומנטרי". וגם: הביקורת שנמתחה על הקרואטים

|
שחקני דינמו זאגרב באימון לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני דינמו זאגרב באימון לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)

המשחק הערב (חמישי, 22:00) בין מכבי תל אביב לדינמו זאגרב בליגה האירופית זוכה לסיקור סוער בתקשורת הבלקנית, שמכתירה אותו כבר עכשיו כ"המשחק הכי ביזארי בהיסטוריה של אופ"א". באתר הסרבי Nova נכתב כי "שילוב נדיר של נסיבות יצר סערה מושלמת", החל מהעובדה שדינמו זאגרב קיימה את האימון ומסיבת העיתונאים בזאגרב באישור אופ"א, אך נאלצה להיות נוכחת בסרביה לפחות 24 שעות לפני המשחק.

בשל מחסור במלונות מתאימים בבאצ’קה טופולה, הקבוצה בחרה ללון דווקא בבלגרד, מרחק 160 ק"מ ויותר משעתיים נסיעה באוטובוס ערב משחק אירופי. "שעתיים טלטולים ערב משחק? זה רחוק מלהיות אידאלי. ואם יש פקקים? זה עלול לקחת אפילו יותר", התריע העיתון הקרואטי Jutarnji list.

גם הצד הישראלי לא חף מקשיים. ב-’Nova’ נכתב שמכבי תל אביב "חמקה לעת עתה מהשעיה מאופ"א", אך נאלצת להתמודד עם בעיה ייחודית, יום הכיפורים. “הצום בן 25 השעות הסתיים שעתיים בלבד לפני המשחק, מה שמעלה סימני שאלה כבדים לגבי מצבם הפיזי של השחקנים. ההחלטה הייתה לשכן את הישראלים במלון סמוך לאצטדיון, בעוד הזרים הועברו לנובי סאד”, הוסיפו בתקשורת.

שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

באתר ‘Sportal’ הוסיפו כי עוד לפני שנבעטה הכדור, "המשחק כבר הוכתר כסדרה של נסיבות חריגות, כמעט סוריאליסטיות, שהציתו את האזור כולו". שם הסבירו כי עצם העובדה שהמשחק נערך בבאצ’קה טופולה זה "מחוץ לכל סטנדרט של הכדורגל האירופי", וכי המפגש בין שתי קבוצות שמגיעות עם אתגרים לוגיסטיים ודתיים מנוגדים הפך ל"תרחיש שראוי לסרט דוקומנטרי". לסיכום נכתב: "בין עשרות משחקים שייערכו הערב באירופה, אין ספק שהמשוגע ביותר יהיה בבאצ’קה טופולה".

גם אתר ‘Sportisimo’ הצטרף למקהלת הביקורת על התנאים החריגים, והציג כותרת נוקבת: "הקרואטים ישנו בבלגרד ואז התלוננו: מרחמים על דינמו כאילו הם עוברים עינוי בסרביה". באתר ציינו כי לשחקני דינמו "תמיד יש משהו שמציק להם", תוך עקיצה לכך שהקבוצה הציבה דרישות יוצאות דופן וקיבלה אישורים מיוחדים, אך עדיין מצאה סיבות להתלונן.

שחקני דינמו זאגרב באימון לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)שחקני דינמו זאגרב באימון לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)
