ליגה צרפתית 25-26
154-126פאריס סן-ז'רמן1
153-86ליון2
125-126מארסיי3
1210-146מונאקו4
127-96שטרסבורג5
109-136ליל6
105-86לאנס7
98-76ראן8
711-116ברסט9
711-96טולוז10
713-106פ.צ. פאריס11
710-76ניס12
714-96לוריין13
68-46אוקזר14
58-66לה האבר15
57-56נאנט16
56-36אנז'ה17
213-56מץ18

בספרד קטלו: ברצלונה הייתה מתחת לפ.ס.ז' ב'

ביקורות על הקטלונים לצד שבחים לאלופת אירופה בכלי התקשורת ביבשת: "סוף אכזרי". השער העוקצני שהוקדש ללאמין ימאל שקיבל ציון 5, והאש שספגה המארחת

הכותרות בצרפת וספרד (צילום מסך)
הכותרות בצרפת וספרד (צילום מסך)

התגובות בתקשורת הצרפתית והספרדית לאחר ההפסד של ברצלונה 2:1 לפאריס סן ז'רמן לא איחרו להגיע, והיו חדות במיוחד, גם כלפי הקטלונים וגם כלפי הכוכבים הצעירים שלהם, כולל לאמין ימאל שספג ביקורות בצרפת וגם בספרד.

בצרפת התמקדו בראש ובראשונה במספר 10 של הקטלונים. העיתון ‘לאקיפ’ עקץ את הכישרון הצעיר והקדיש לו שער עם הכותרת: "Ballons d'Or", משחק מילים על רקע זכייתו של אוסמן דמבלה בכדור הזהב. בצרפת נכתב: "חזר מפציעה ונכלל בהרכב הפותח. במחצית הראשונה בכל נגיעה סחף עם כדרור ומסירה, אבל הוא לא היה ב־100% ונעלם בהמשך, מבלי להיות מכריע". העיתון העניק לימאל ציון 5 בלבד, בעוד שפרנקי דה יונג ודני אולמו קיבלו ציון 3.

לעומתם, אשרף חכימי ונונו מנדש קיבלו את הציון הגבוה ביותר, 8, כשהתיאור על מנדש היה חד: "מלך מונז’ואיק". גם ב-‘Le Parisien’ היללו את המגן הפורטוגלי וציינו כי "רמתו האדירה גילמה את תחילת המרד הפריזאי במונז’ואיק". המאמן לואיס אנריקה עצמו הוסיף: "יש לנו את שני המגנים הטובים ביותר בעולם".

האכזבה של לאמין ימאל אחרי השריקה, מנדש מאושר (IMAGO)האכזבה של לאמין ימאל אחרי השריקה, מנדש מאושר (IMAGO)

במקביל, החלוץ גונסאלו ראמוס, שכבש את שער הניצחון, שלח עקיצה לברצלונה: "אנחנו אלופי אירופה, אין לי מה לומר מעבר לכך. אם אתה הטוב ביותר, תראה את זה במגרש, לא בדיבורים". בספרד, התקשורת לא חסכה ביקורת על בארסה. ב’מארקה’ הגדירו את ההפסד כ"מקלחת של מציאות" וכתבו: "ברצלונה קיבלה בברכה את פ.ס.ז’ עם התלהבות, אך המציאות של ליגת האלופות לעיתים אכזרית. לא שהקבוצה שיחקה רע, אבל היא הייתה נתונה לחסדי לואיס אנריקה וחבורתו".

גם ב’אס’ התרשמו מהיכולת הפריזאית: "מאסטרקלאס של פ.ס.ז’. למרות ההיעדרויות, הם שמרו על אותה שיטת משחק, עם רמה פיזית שמוטטה את היריבה. ברצלונה איימה לפרקים, אבל התפרקה בהמשך". בקטלוניה ניסו להרגיע. ב’מונדו דפורטיבו’ את ההפסד כ"סיום אכזרי" ו"בלימה ללהט של ימאל וחבריו", אך גם ציינו שיש מקום לאופטימיות: "זה לא הפסד גורלי, אבל שוב משחק גדול באירופה חומק מברצלונה בדקות הסיום".

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

אפילו בתוכנית ‘El Chiringuito’ הוויכוח התלהט. אוהד בארסה טען כי "הקבוצה ריסקה את פ.ס.ז’ ב־35 הדקות הראשונות", אך המנחה ג’וספ פדררול עצר אותו: "תהיו ביקורתיים, היו לכם שלושה מצבים למסגרת בלבד". עיתונאי אחר היה אף חריף יותר: "ברצלונה הייתה מתחת לפ.ס.ז’ ב’".

