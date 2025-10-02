בספרד קטלו: ברצלונה הייתה מתחת לפ.ס.ז' ב'

התגובות בתקשורת הצרפתית והספרדית לאחר ההפסד של ברצלונה 2:1 לפאריס סן ז'רמן לא איחרו להגיע, והיו חדות במיוחד, גם כלפי הקטלונים וגם כלפי הכוכבים הצעירים שלהם, כולל לאמין ימאל שספג ביקורות בצרפת וגם בספרד.

בצרפת התמקדו בראש ובראשונה במספר 10 של הקטלונים. העיתון ‘לאקיפ’ עקץ את הכישרון הצעיר והקדיש לו שער עם הכותרת: "Ballons d'Or", משחק מילים על רקע זכייתו של אוסמן דמבלה בכדור הזהב. בצרפת נכתב: "חזר מפציעה ונכלל בהרכב הפותח. במחצית הראשונה בכל נגיעה סחף עם כדרור ומסירה, אבל הוא לא היה ב־100% ונעלם בהמשך, מבלי להיות מכריע". העיתון העניק לימאל ציון 5 בלבד, בעוד שפרנקי דה יונג ודני אולמו קיבלו ציון 3.

לעומתם, אשרף חכימי ונונו מנדש קיבלו את הציון הגבוה ביותר, 8, כשהתיאור על מנדש היה חד: "מלך מונז’ואיק". גם ב-‘Le Parisien’ היללו את המגן הפורטוגלי וציינו כי "רמתו האדירה גילמה את תחילת המרד הפריזאי במונז’ואיק". המאמן לואיס אנריקה עצמו הוסיף: "יש לנו את שני המגנים הטובים ביותר בעולם".

האכזבה של לאמין ימאל אחרי השריקה, מנדש מאושר (IMAGO)

במקביל, החלוץ גונסאלו ראמוס, שכבש את שער הניצחון, שלח עקיצה לברצלונה: "אנחנו אלופי אירופה, אין לי מה לומר מעבר לכך. אם אתה הטוב ביותר, תראה את זה במגרש, לא בדיבורים". בספרד, התקשורת לא חסכה ביקורת על בארסה. ב’מארקה’ הגדירו את ההפסד כ"מקלחת של מציאות" וכתבו: "ברצלונה קיבלה בברכה את פ.ס.ז’ עם התלהבות, אך המציאות של ליגת האלופות לעיתים אכזרית. לא שהקבוצה שיחקה רע, אבל היא הייתה נתונה לחסדי לואיס אנריקה וחבורתו".

גם ב’אס’ התרשמו מהיכולת הפריזאית: "מאסטרקלאס של פ.ס.ז’. למרות ההיעדרויות, הם שמרו על אותה שיטת משחק, עם רמה פיזית שמוטטה את היריבה. ברצלונה איימה לפרקים, אבל התפרקה בהמשך". בקטלוניה ניסו להרגיע. ב’מונדו דפורטיבו’ את ההפסד כ"סיום אכזרי" ו"בלימה ללהט של ימאל וחבריו", אך גם ציינו שיש מקום לאופטימיות: "זה לא הפסד גורלי, אבל שוב משחק גדול באירופה חומק מברצלונה בדקות הסיום".

לאמין ימאל (IMAGO)

אפילו בתוכנית ‘El Chiringuito’ הוויכוח התלהט. אוהד בארסה טען כי "הקבוצה ריסקה את פ.ס.ז’ ב־35 הדקות הראשונות", אך המנחה ג’וספ פדררול עצר אותו: "תהיו ביקורתיים, היו לכם שלושה מצבים למסגרת בלבד". עיתונאי אחר היה אף חריף יותר: "ברצלונה הייתה מתחת לפ.ס.ז’ ב’".