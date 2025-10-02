יום ראשון, 05.10.2025 שעה 00:26
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
62-62דינמו זאגרב1
62-52מיידטילנד2
60-32אסטון וילה3
60-32בראגה4
60-32ליון5
61-32ליל6
61-32פורטו7
41-42ויקטוריה פלזן8
42-42בטיס9
42-32פרייבורג10
41-22פרנצווארוש11
33-52פנאתינייקוס12
33-42סלטה ויגו13
32-32פ.צ. באזל14
32-22גו אהד איגלס15
32-22רומא16
32-22בראן17
31-12גנק18
34-32יאנג בויז19
34-32פנרבחצ'ה20
33-22לודוגורץ21
33-22שטורם גראץ22
33-22שטוטגרט23
32-12סטיאווה בוקרשט24
15-42נוטינגהאם פורסט25
13-22הכוכב האדום26
12-12בולוניה27
13-12סלטיק28
13-12פאוק סלוניקי29
13-12מכבי ת"א30
04-22ניס31
03-12גלאזגו ריינג'רס32
02-02אוטרכט33
03-02פיינורד34
03-02רד בול זלצבורג35
05-12מאלמו36

פרנצווארוש ניצחה את גנק, 11 דקות לקניקובסקי

ההונגרים גברו על הבלגים משער של וארגה, שגם החמיץ פנדל. הישראלי עלה בדקה ה-79, אבו פאני לא היה בסגל. 1:2 לפורטו והכוכב האדום, וילה ניצחה

|
שמחה גדולה בפרנצווראוש (IMAGO)
שמחה גדולה בפרנצווראוש (IMAGO)

במקביל למשחקה של מכבי תל אביב, שהפסידה מול דינמו זאגרב, המחזור השני בליגה האירופית זימן עוד מספר מפגשים מעניינים, כשבמוקד פרנצווארוש של גבי קניקובסקי, מוחמד אבו פאני ורובי קין התארחה אצל גנק וניצחה 0:1. הכוכב האדום של עומרי גלזר ספגה הפסד דרמטי 2:1 אצל פורטו ואסטון וילה של אונאי אמרי, שהיא אחת מהיריבות של מכבי תל אביב בהמשך, גברה 0:2 על פיינורד של רובין ואן פרסי.

גנק – פרצווארוש 1:0

הבלגים פתחו חזק ותקפו את השער של ההונגרים, אך רגע לפני הירידה להפסקה היה זה דווקא ברנבס וארגה שכבש לזכות האורחת. בפתיחת המחצית השנייה, וארגה פספס הזדמנות להכפיל את היתרון כשהחמיץ פנדל. בדקה ה-79 גבי קניקובסקי עלה מהספסל וסייע לקבוצתו לשמור על היתרון. מוחמד אבו פאני לא היה בסגל ולא שותף.

זאקריה אל וואהדי (IMAGO)זאקריה אל וואהדי (IMAGO)

דקה 45, שער! פרנצווארוש עלתה ל-0:1: ברנבס וארגה כבש רגע לפני הירידה להפסקה ומצא את הרשת.

שמחה גדולה בפרנצווראוש (IMAGO)שמחה גדולה בפרנצווראוש (IMAGO)

דקה 48 – ברנבס וארגה פספס הזדמנות גדולה עבור ההונגרים כשהחטיא כדור עונשין מ-11 מטרים.

טון רמארקס בפעולה (IMAGO)טון רמארקס בפעולה (IMAGO)

דקה 79 – גבי קניקובסקי עלה מהספסל והחליף את ג׳ונתן לוי.

פורטו – הכוכב האדום 1:2

המשחק נפתח בסערה כשכבר בדקה השמינית הפורטוגלים עלו ליתרון כשוויליאם גומס דייק כדרו עונשין מ-11 מטרים לרשת. בדקה ה-32 הסרבים איזנו משער גדול של ואסילייה קוסטוב שקבע 1:1 במחצית. כשנראה היה שהמשחק הולך לחלוקת נקודות, רודריגו מורה הכריע בדקה ה-89 ונתן ניצחון למארחת. עומרי גלזר היה על הספסל של הסרבים ולא שותף.

דקה 8, שער! פורטו עלתה ל-0:1: וויליאם גומס שלח כדור עונשין מ-11 מטרים לרשת.

שחקני פורטו חוגגים (IMAGO)שחקני פורטו חוגגים (IMAGO)

דקה 32, שער! הכוכב האדום איזנה ל-1:1: כדור חופשי עלה לרחבה, ואסילייה קוסטוב שלח בעיטה בנגיעה ישר לחיבור וכבש שער נהדר.

שחקני הכוכב האדום מאושרים (IMAGO)שחקני הכוכב האדום מאושרים (IMAGO)

דקה 89, שער! פורטו עלתה ל-1:2: הפורטוגלים עם גול דרמטי, רודריגו מורה זה שכבש.

פיינורד – אסטון וילה 2:0

אחרי פתיחת עונה מגמגמת, החבורה של אונאי אמרי קיוותה להמשיך ברצף הטוב ולחבר ניצחון שלישי רצוף בכל המסגרות. אחרי מחצית ללא שערים, אמיליאנו בונדיאה פרץ את הסכר והעלה ליתרון. בדקה ה-79 ג׳ון מקגין הכפיל וקבע את תוצאת המשחק. 

איואן מאטסן (IMAGO)איואן מאטסן (IMAGO)

דקה 61, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: אמיליאנו בונדיאה פרץ את הסכר וכבש את השער הראשון במשחק.

שחקני אסטון וילה מאושרים (IMAGO)שחקני אסטון וילה מאושרים (IMAGO)

דקה 79, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:2: ג׳ון מקגין מצא את הרשת והכפיל עבור האנגלים.

ג׳ון מקגין מאושר (IMAGO)ג׳ון מקגין מאושר (IMAGO)

תוצאות נוספות, חי:

באזל - שטוטגרט 0:2

סלטה ויגו - פאוק סלוניקי 1:3

ליון - זלצבורג 0:2

נוטינגהאם - מיטיולן 3:2

שטורם גראץ - ריינג'רס 1:2

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */