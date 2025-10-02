פרנצווארוש ניצחה את גנק, 11 דקות לקניקובסקי

במקביל למשחקה של מכבי תל אביב, שהפסידה מול דינמו זאגרב, המחזור השני בליגה האירופית זימן עוד מספר מפגשים מעניינים, כשבמוקד פרנצווארוש של גבי קניקובסקי, מוחמד אבו פאני ורובי קין התארחה אצל גנק וניצחה 0:1. הכוכב האדום של עומרי גלזר ספגה הפסד דרמטי 2:1 אצל פורטו ואסטון וילה של אונאי אמרי, שהיא אחת מהיריבות של מכבי תל אביב בהמשך, גברה 0:2 על פיינורד של רובין ואן פרסי.

גנק – פרצווארוש 1:0

הבלגים פתחו חזק ותקפו את השער של ההונגרים, אך רגע לפני הירידה להפסקה היה זה דווקא ברנבס וארגה שכבש לזכות האורחת. בפתיחת המחצית השנייה, וארגה פספס הזדמנות להכפיל את היתרון כשהחמיץ פנדל. בדקה ה-79 גבי קניקובסקי עלה מהספסל וסייע לקבוצתו לשמור על היתרון. מוחמד אבו פאני לא היה בסגל ולא שותף.

זאקריה אל וואהדי (IMAGO)

דקה 45, שער! פרנצווארוש עלתה ל-0:1: ברנבס וארגה כבש רגע לפני הירידה להפסקה ומצא את הרשת.

שמחה גדולה בפרנצווראוש (IMAGO)

דקה 48 – ברנבס וארגה פספס הזדמנות גדולה עבור ההונגרים כשהחטיא כדור עונשין מ-11 מטרים.

טון רמארקס בפעולה (IMAGO)

דקה 79 – גבי קניקובסקי עלה מהספסל והחליף את ג׳ונתן לוי.

פורטו – הכוכב האדום 1:2

המשחק נפתח בסערה כשכבר בדקה השמינית הפורטוגלים עלו ליתרון כשוויליאם גומס דייק כדרו עונשין מ-11 מטרים לרשת. בדקה ה-32 הסרבים איזנו משער גדול של ואסילייה קוסטוב שקבע 1:1 במחצית. כשנראה היה שהמשחק הולך לחלוקת נקודות, רודריגו מורה הכריע בדקה ה-89 ונתן ניצחון למארחת. עומרי גלזר היה על הספסל של הסרבים ולא שותף.

דקה 8, שער! פורטו עלתה ל-0:1: וויליאם גומס שלח כדור עונשין מ-11 מטרים לרשת.

שחקני פורטו חוגגים (IMAGO)

דקה 32, שער! הכוכב האדום איזנה ל-1:1: כדור חופשי עלה לרחבה, ואסילייה קוסטוב שלח בעיטה בנגיעה ישר לחיבור וכבש שער נהדר.

שחקני הכוכב האדום מאושרים (IMAGO)

דקה 89, שער! פורטו עלתה ל-1:2: הפורטוגלים עם גול דרמטי, רודריגו מורה זה שכבש.

פיינורד – אסטון וילה 2:0

אחרי פתיחת עונה מגמגמת, החבורה של אונאי אמרי קיוותה להמשיך ברצף הטוב ולחבר ניצחון שלישי רצוף בכל המסגרות. אחרי מחצית ללא שערים, אמיליאנו בונדיאה פרץ את הסכר והעלה ליתרון. בדקה ה-79 ג׳ון מקגין הכפיל וקבע את תוצאת המשחק.

איואן מאטסן (IMAGO)

דקה 61, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: אמיליאנו בונדיאה פרץ את הסכר וכבש את השער הראשון במשחק.

שחקני אסטון וילה מאושרים (IMAGO)

דקה 79, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:2: ג׳ון מקגין מצא את הרשת והכפיל עבור האנגלים.

ג׳ון מקגין מאושר (IMAGO)

תוצאות נוספות, חי:

באזל - שטוטגרט 0:2

סלטה ויגו - פאוק סלוניקי 1:3

ליון - זלצבורג 0:2

נוטינגהאם - מיטיולן 3:2

שטורם גראץ - ריינג'רס 1:2