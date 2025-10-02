יום חמישי, 08.01.2026 שעה 03:48
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

ב-18 בנובמבר: נבחרת פלסטין תפגוש את קטלוניה

בתקשורת הספרדית אישרו שהמפגש יתקיים באצטדיון מונז'ואיק, שלושה ימים לאחר שהפלסטינים יפגשו גם את חבל הבאסקים. ההכרזה הרשמית צפויה ביום שבת

נבחרת קטלוניה (IMAGO)
נבחרות קטלוניה ופלסטין תיפגשנה למשחק ידידות שייערך ב־18 בנובמבר באצטדיון מונז’ואיק. מועד פתיחת המשחק טרם נקבע סופית, וההכרזה הרשמית צפויה להגיע בשבת, במסגרת אירוע בגרניקה שבו ייחשף גם משחק הידידות בין חבל הבאסקים לפלסטין שייערך שלושה ימים קודם לכן, ב־15 בנובמבר.

היוזמה למשחק הגיעה מההתאחדות הפלסטינית, והצעתה התקבלה במהרה על ידי ממשלת קטלוניה והנבחרת המקומית. גם ברצלונה, שמארחת את משחקיה במונז’ואיק העונה, נתנה את ברכתה לקיום האירוע. שר הספורט הקטלוני, ברני אלוורז, הסביר ברדיו RAC1: “קיבלנו באופן לא רשמי את הפנייה מפלסטין, וביקשנו שהיא תיעשה גם בכתב. יש רצון מלא מצד המשרד וגם מצד הנשיא עצמו, סלבדור אייה, לאפשר את קיום המשחק הזה”.

המשחק מגיע על רקע מציאות מורכבת, סכסוך מתמשך עם ישראל וקריאות ההתאחדות הפלסטינית לפעולה מצד פיפ"א ואופ"א. הנשיא ג’יבריל רג’וב שלח מכתבים לשתי המסגרות ובהם הדגיש כי “השתיקה או הדחייה אינן עוד קבילות”, ודרש לבחון מחדש את מעמד ההתאחדות הישראלית ולמנוע מקבוצות ישראליות לשחק במסגרת בין-לאומית.

גג'יבריל רג'וב נואם בקונגרס פיפ"א (צילום מסך)

המשמעות הסמלית של המשחק מקבלת משנה תוקף דווקא ביום שבו מתכנסת מועצת פיפ"א בציריך, אם כן הנושא של הרחקת ישראל לא נמצא רשמית על סדר היום. נבחרת קטלוניה עצמה קיימה את משחקה האחרון בחודש מאי האחרון, אז גברה על קוסטה ריקה עם שערים של אנטוניו רוקה וקרלס אלנייה באצטדיון יוהאן קרויף. כעת, המפגש מול פלסטין צפוי למשוך תשומת לב רבה, הן בהיבט הספורטיבי והן בהיבט הפוליטי.

