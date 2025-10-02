ב-18 בנובמבר: נבחרת פלסטין תפגוש את קטלוניה

נבחרות קטלוניה ופלסטין תיפגשנה למשחק ידידות שייערך ב־18 בנובמבר באצטדיון מונז’ואיק. מועד פתיחת המשחק טרם נקבע סופית, וההכרזה הרשמית צפויה להגיע בשבת, במסגרת אירוע בגרניקה שבו ייחשף גם משחק הידידות בין חבל הבאסקים לפלסטין שייערך שלושה ימים קודם לכן, ב־15 בנובמבר.

היוזמה למשחק הגיעה מההתאחדות הפלסטינית, והצעתה התקבלה במהרה על ידי ממשלת קטלוניה והנבחרת המקומית. גם ברצלונה, שמארחת את משחקיה במונז’ואיק העונה, נתנה את ברכתה לקיום האירוע. שר הספורט הקטלוני, ברני אלוורז, הסביר ברדיו RAC1: “קיבלנו באופן לא רשמי את הפנייה מפלסטין, וביקשנו שהיא תיעשה גם בכתב. יש רצון מלא מצד המשרד וגם מצד הנשיא עצמו, סלבדור אייה, לאפשר את קיום המשחק הזה”.

המשחק מגיע על רקע מציאות מורכבת, סכסוך מתמשך עם ישראל וקריאות ההתאחדות הפלסטינית לפעולה מצד פיפ"א ואופ"א. הנשיא ג’יבריל רג’וב שלח מכתבים לשתי המסגרות ובהם הדגיש כי “השתיקה או הדחייה אינן עוד קבילות”, ודרש לבחון מחדש את מעמד ההתאחדות הישראלית ולמנוע מקבוצות ישראליות לשחק במסגרת בין-לאומית.

ג'יבריל רג'וב נואם בקונגרס פיפ"א (צילום מסך)

המשמעות הסמלית של המשחק מקבלת משנה תוקף דווקא ביום שבו מתכנסת מועצת פיפ"א בציריך, אם כן הנושא של הרחקת ישראל לא נמצא רשמית על סדר היום. נבחרת קטלוניה עצמה קיימה את משחקה האחרון בחודש מאי האחרון, אז גברה על קוסטה ריקה עם שערים של אנטוניו רוקה וקרלס אלנייה באצטדיון יוהאן קרויף. כעת, המפגש מול פלסטין צפוי למשוך תשומת לב רבה, הן בהיבט הספורטיבי והן בהיבט הפוליטי.