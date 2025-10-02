יום שלישי, 07.10.2025 שעה 02:40
ליגה איטלקית 25-26
156-126נאפולי1
152-76רומא2
133-96מילאן3
128-176אינטר4
125-96יובנטוס5
105-116אטאלנטה6
105-96בולוניה7
95-76קומו8
98-86ססואולו9
98-76קרמונזה10
86-66קליארי11
89-66אודינזה12
77-106לאציו13
57-36פארמה14
510-56לצ'ה15
513-56טורינו16
38-46פיורנטינה17
39-26ורונה18
29-36גנואה19
210-36פיזה20

מפועל בניין שסחב ארגזים למספרת בצ'מפיונס

בעיטת המספרת האדירה של בלם יובנטוס פדריקו גאטי ב-2:2 מול ויאריאל לא הגיעה במקרה: מהליגה ה-4 עד לגברת הזקנה בארבע שנים. על סיפורו יוצא הדופן

|
המספרת של גאטי (IMAGO)
המספרת של גאטי (IMAGO)

בלם יובנטוס פדריקו גאטי ביצע בעיטת מספרת מרהיבה בסגנון כריסטיאנו רונאלדו כדי להבקיע מול ויאריאל במשחק שבו הקבוצה האיטלקית סיימה לבסוף ב־2:2. גאטי, בלם בן 27 המתנשא לגובה 1.91 מטר, חתם ביובנטוס ב־2022 (והושאל לפרוזינונה) אחרי קריירת כדורגל שהתחילה בליגה הרביעית.

העלייה של גאטי לתהילה היא עצומה: מפועל בניין ושחקן בסרייה ד’ (הליגה הרביעית בכדורגל האיטלקי) ועד יובנטוס בארבע שנים בלבד. גאטי אמר על כך בעבר: “עבדתי פעם בשווקים. לפני שנתיים הייתי פועל בניין שהתקין חלונות”. כשהיה בן 17 שיחק גאטי בפאברולו, קבוצה מעיירה קטנה בפיימונטה. הוא התאמן אחר הצהריים, ובבקרים עבד בכל מקום אפשרי.

פדריקו גאטי עצמו סיפר בפברואר 2022, לאחר שחתם ביובנטוס מקבוצת פרוזינונה מהסרייה ב’: “עבדתי פעם בשווקים, פרקתי ארגזים של פירות וירקות. לפני שנתיים הייתי פועל בניין שהתקין חלונות, ובשעות אחר הצהריים התאמנתי על מגרשי בוץ קפואים ובקור. זה חלום”.

גאטי חוגג (IMAGO)גאטי חוגג (IMAGO)

במהלך הקריירה שלו שיחק גאטי באלסנדריה (2012-2018), פאברולו (2014-2016), סלוצו (2016-2017), פאברולו (2017-2018), ורבניה (2018-2020), פרו פטריה (2020-2021), פרוזינונה (2021-2022) ויובנטוס. פדריקו גאטי, שזומן לנבחרת איטליה ב־2022, כבר רשם שש הופעות במדי האזורי.

גאטי והמספרת (IMAGO)גאטי והמספרת (IMAGO)
