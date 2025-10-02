דה בריינה מבהיר: אין לי שום בעיה עם קונטה

נאפולי חזרה למסלול עם ניצחון 1:2 על ספורטינג ליסבון בליגת האלופות, הודות לצמד של רסמוס הויילון, בשני המקרים אחרי בישולים נהדרים של קווין דה בריינה. הבלגי, שהגיע הקיץ ממנצ'סטר סיטי, סיפק את התשובה על המגרש אחרי הדיבורים על מתיחות בינו לבין אנטוניו קונטה בעקבות חילופו מול מילאן.

דה בריינה הבהיר בסיום: "עם קונטה מעולם לא הייתה שום בעיה. אני ווינר, אני רוצה לשחק כדורגל ולעשות את ההבדל. הרבה נאמר ונכתב, אבל אני כאן כדי ליהנות ולהמשיך קדימה". לגבי התפקיד שקיבל, הסביר: "שיחקתי בצורה דומה גם בסיטי, לפעמים יורד אחורה יותר. אלה החלטות המאמן. לפעמים קשה למצוא עומק בלי שחקן אגף שמאלי טבעי, אבל אפשר להחליף מקומות בינינו".

על הויילון הבהיר הקשר הבלגי: "אני חושב שרסמוס מתפתח מאוד והוא דומה מאוד לארלינג הולאנד. שניהם אוהבים לתקוף לעומק. הויילון מגיע יותר לשחק איתנו, הוא צריך לתקוף את השטח הרבה כי הוא יכול לכבוש ולעזור לנו מאוד".

דה בריינה והויילון חוגגים (IMAGO)

קונטה עצמו נשמע מסופק בסיום: "קווין מגיע מרקע אחר, שנים בסיטי ברמות הכי גבוהות. הוא בחור טוב שעובד קשה. אני מבין את הרצון שלו לשחק, אבל יש גם חילופים. כשאני מבצע אותם, זה תמיד כדי לשפר את הקבוצה".

המאמן דיבר גם על השינויים הטקטיים: "אנחנו יכולים להמשיך עם ארבעה קשרים, שם יש לנו מקום להשתפר, או לשחק ב־4-3-3 כפי שעשינו לקראת הסיום, עם שילוב בין קישור פיזי לטכני. העיקר שכולם יתאמצו".

לקראת ההמשך קונטה חזר להתייחס גם להפסד למילאן: "לא התאכזבתי מהביצוע שם, אבל השערים הגיעו ממצבים שבהם היינו חייבים להגיב טוב יותר. אם אתה בפיגור 2:0 בסן סירו, קשה מאוד לחזור. השנה, בעיניי, אנחנו בשליטה טובה יותר, אפילו לעומת משחקים שניצחנו בעונה שעברה”.

“הקבוצה נראית לי בוגרת יותר בניהול המשחק, אבל אנחנו לא יכולים לאבד את התכונות שלנו, האגרסיביות והפחד הבריא שגורם לך לרוץ אחורה. זה מה שנצטרך לשמור גם בהמשך", סיכם.