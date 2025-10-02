יום שישי, 03.10.2025 שעה 14:56
יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

פנרבחצ'ה הביסה את פאריס, מונאקו הופתעה

אלופת אירופה פתחה את המסע להגנה על הכתר ביורוליג עם 77:96 משכנע ועקפה את הפועל. 84:89 לז'לגיריס על מונאקו בחוץ, ולנסיה שמרה על כבוד הספרדיות

|



עונת היורוליג רק נפתחה וכבר קיבלנו עוד שלושה משחקים מרתקים. ז'לגיריס קובנה הפתיעה את מונאקו עם ניצחון חוץ 84:89, ולנסיה ניצחה בקושי 77:80 את וילרבאן ושמרה על כבוד הספרדיות במחזור הפתיחה, בעוד אלופת אירופה פנרבחצ’ה מחצה את פאריס 77:96 ופתחה את מסע ההגנה על התואר ברגל ימין.

פנרבחצ’ה – פאריס 77:96

אלופת אירופה פתחה את העונה בדיוק כפי שסיימה את הקודמת, עם הצגה. הקבוצה מטורקיה פירקה אתהצרפתים, כשדבון הול קבע שיא קריירה עם 22 נקודות ו־5 מ־6 מחוץ לקשת, טאלן הורטון-טאקר תרם 20 נקודות (19 מהן במחצית השנייה) ו-ווייד בולדווין הוסיף דאבל דאבל של 10 נקודות ו־10 אסיסטים.

פאריס אמנם פתחה טוב ואף הובילה ברבע הראשון, אך פנר ענתה בריצת 4:22 בדרך ליתרון דו ספרתי. הצרפתים עוד צימקו ל־43:40 בהפסקה בזכות ערב גדול של נאדיר חיפי (23 נקודות, 5 מ־7 לשלוש), אך ברבע השלישי האלופה לחצה על הדוושה וברחה ליתרון מבטיח שהבטיח ניצחון מוחץ בפתיחת ההגנה על הכתר.



מונאקו – ז'לגיריס קובנה 89:84

ז'לגיריס שלחה הצהרה עם ניצחון חוץ מרשים על סגנית האלופה מהעונה שעברה. מוזס רייט הוביל את הליטאים עם 21 נקודות ב־100% מהשדה, כשנייג'ל וויליאמס-גוס תרם 14 ומאודו לו 11. בצד השני, מייק ג’יימס קלע 24 למונאקו, ניקולה מירוטיץ’ 16 ודניאל תייס 17.

המשחק נפתח עם חילופי סלים, אך שלשות של לו ופרנסיסקו העלו את ז'לגיריס ליתרון דו ספרתי. מונאקו עוד ניסתה לחזור בזכות ג’יימס ותייס, אך רייט השתלט על הצבע עם דאנקים והטבעות שהחזירו את היתרון לליטאים, שירדו למחצית ביתרון 35:45 ושמרו עליו עד לסיום.



וילרבאן – ולנסיה 80:77

לאחר הפסדי הבכורה של ברצלונה, ריאל מדריד ובאסקוניה, ולנסיה הייתה זו שהצילה את כבוד הספרדיות במחזור הפתיחה עם ניצחון חוץ יקר בצרפת. אומארי מור רשם בכורה חלומית ביורוליג עם כמעט טריפל דאבל, 12 נקודות, 8 ריבאונדים ו־10 אסיסטים. מאט קוסטלו הוסיף 13 נקודות ו־10 ריבאונדים.

המשחק הוכרע בדקות האחרונות: חוסה פראדייה סיפק שני חסימות קריטיות בדקה וחצי האחרונות, כשאחרי הראשונה העלה תומפסון את ולנסיה ל־75:79. נאנדו דה קולו עוד איזן עבור וילרבאן, אך חסימה נוספת של פראדייה הובילה לזריקות עונשין שסגרו את הסיפור. הספרדים שלטו מתחת לסלים עם 50 ריבאונדים, מהם 20 בהתקפה, שהפכו ל־21 נקודות.


