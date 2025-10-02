פנרבחצ'ה הביסה את פאריס, מונאקו הופתעה

עונת היורוליג רק נפתחה וכבר קיבלנו עוד שלושה משחקים מרתקים. ז'לגיריס קובנה הפתיעה את מונאקו עם ניצחון חוץ 84:89, ולנסיה ניצחה בקושי 77:80 את וילרבאן ושמרה על כבוד הספרדיות במחזור הפתיחה, בעוד אלופת אירופה פנרבחצ’ה מחצה את פאריס 77:96 ופתחה את מסע ההגנה על התואר ברגל ימין.

פנרבחצ’ה – פאריס 77:96

אלופת אירופה פתחה את העונה בדיוק כפי שסיימה את הקודמת, עם הצגה. הקבוצה מטורקיה פירקה אתהצרפתים, כשדבון הול קבע שיא קריירה עם 22 נקודות ו־5 מ־6 מחוץ לקשת, טאלן הורטון-טאקר תרם 20 נקודות (19 מהן במחצית השנייה) ו-ווייד בולדווין הוסיף דאבל דאבל של 10 נקודות ו־10 אסיסטים.

פאריס אמנם פתחה טוב ואף הובילה ברבע הראשון, אך פנר ענתה בריצת 4:22 בדרך ליתרון דו ספרתי. הצרפתים עוד צימקו ל־43:40 בהפסקה בזכות ערב גדול של נאדיר חיפי (23 נקודות, 5 מ־7 לשלוש), אך ברבע השלישי האלופה לחצה על הדוושה וברחה ליתרון מבטיח שהבטיח ניצחון מוחץ בפתיחת ההגנה על הכתר.

שחקני פנרבחצ'ה (IMAGO)

מונאקו – ז'לגיריס קובנה 89:84

ז'לגיריס שלחה הצהרה עם ניצחון חוץ מרשים על סגנית האלופה מהעונה שעברה. מוזס רייט הוביל את הליטאים עם 21 נקודות ב־100% מהשדה, כשנייג'ל וויליאמס-גוס תרם 14 ומאודו לו 11. בצד השני, מייק ג’יימס קלע 24 למונאקו, ניקולה מירוטיץ’ 16 ודניאל תייס 17.

המשחק נפתח עם חילופי סלים, אך שלשות של לו ופרנסיסקו העלו את ז'לגיריס ליתרון דו ספרתי. מונאקו עוד ניסתה לחזור בזכות ג’יימס ותייס, אך רייט השתלט על הצבע עם דאנקים והטבעות שהחזירו את היתרון לליטאים, שירדו למחצית ביתרון 35:45 ושמרו עליו עד לסיום.

מייק ג'יימס (IMAGO)

וילרבאן – ולנסיה 80:77

לאחר הפסדי הבכורה של ברצלונה, ריאל מדריד ובאסקוניה, ולנסיה הייתה זו שהצילה את כבוד הספרדיות במחזור הפתיחה עם ניצחון חוץ יקר בצרפת. אומארי מור רשם בכורה חלומית ביורוליג עם כמעט טריפל דאבל, 12 נקודות, 8 ריבאונדים ו־10 אסיסטים. מאט קוסטלו הוסיף 13 נקודות ו־10 ריבאונדים.

המשחק הוכרע בדקות האחרונות: חוסה פראדייה סיפק שני חסימות קריטיות בדקה וחצי האחרונות, כשאחרי הראשונה העלה תומפסון את ולנסיה ל־75:79. נאנדו דה קולו עוד איזן עבור וילרבאן, אך חסימה נוספת של פראדייה הובילה לזריקות עונשין שסגרו את הסיפור. הספרדים שלטו מתחת לסלים עם 50 ריבאונדים, מהם 20 בהתקפה, שהפכו ל־21 נקודות.