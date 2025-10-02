"אייאקס מבזבזת את שמה הטוב תחת הייטינחה"

סערה בהולנד סביב אייאקס, כשהמאמן ג’ון הייטינחה תחת אש מכל הכיוונים. בכלי התקשורת ההולנדיים ניתחו בחריפות את ההפסד 4:0 למארסיי גם יומיים לאחר מכן, וכן את הטלטלה המקצועית, הארגונית והזהותית של המועדון.

ב"טלחרף" כתבו: "משבר באייאקס. אף אחד לא מחזיק מראה מול ההנהלה וג'ון הייטינחה". אחרי ההשפלה 4:0 במארסיי והמקום האחרון בליגת האלופות אחרי שני משחקים, עם אפס נקודות, אפס שערי זכות ושישה שערי חובה, נטען כי "אייאקס הנוכחית מבזבזת את השם הטוב וההיסטוריה של אייאקס הגדולה כקוריוז אירופי. היא עושה יותר נזק מתועלת באמסטרדם. במיוחד אם מצב החירום לא מזוהה ביוהאן קרויף ארנה".

עוד נכתב שם כי בעת משבר "פגישות חירום חיוניות", אבל "במשבר הספורטיבי הנוכחי באייאקס כולם יושבים באותו צד של השולחן, ואין מי שיחזיק מראה מול מנהל הכדורגל מאריין בוקר, המנהל הטכני אלכס קרוס והמאמן הראשי ג'ון הייטינחה".

ג'ון הייטינחה (IMAGO)

על חלוקת האחריות: "השניים הראשונים אחראים להרכבת סגל לא מאוזן במיוחד ולמינוי המאמן הראשי, בעוד שלאף אחד באייאקס אין את הסמכות והרקע המקצועי להעריך את הייטינחה. לבוקר וקרוס בוודאי שלא. האמינות שלהם צנחה לאפס ביוהאן קרויף ארנה". הציטוט של הייטינחה ("אני מדבר הרבה עם אלכס") הוצג כהגנה שנענתה בעוקץ: "אולי עדיף לא לדבר איתו, או להודיע לו שאתה מדבר איתו, אבל לא מקשיב".

לצד זאת, הוזכרו הדמויות הבכירות מהעבר: "דני בלינד ולואי ואן חאל מוזכרים כל הזמן כמושיעים. בלינד כבר התפטר מתפקידו כממונה וממתין למחליף, ואן חאל אינו מרוצה מתפקידו כיועץ כי אינו יכול להשפיע ישירות". ואף יותר מכך: "לשניים הללו יש גם ידיים מלוכלכות במצב הנוכחי. בלינד, כמפקח, אישר את הייטינחה ורכישות יקרות כמו אוסקר גלוך וראול מורו. ואן חאל עומד מאחורי מינוי בוקר".

אוסקר גלוך מקבל הוראות מג'ון הייטינחה (IMAGO)

ביחס למאמן עצמו, ב"טלחרף" קבעו: "כולם מסכימים על הייטינחה כבר עכשיו. הוא מתאמץ יתר על המידה עם המשימה הכבדה שהיא אייאקס. זה מעבר ליכולותיו. הוא חסר את התכונות להיות מאמן של אייאקס". והדגישו: "סטטיסטיקות יפות, אבל לא בכדי אומרים: יש שקרים קטנים, שקרים גדולים וסטטיסטיקה".

גם סוגיית ההמשך עלתה שם: "מה הלאה? האם הייטינחה יכול להישאר? התשובה עמוסה בשאלות, הפסקת הנבחרות בת שבועיים אחרי ספרטה יכולה להיות רגע כזה. אבל אז נותרת השאלה: האם יש אלטרנטיבה?". לצד תזכורת: "אייאקס עדיין לא ניצחה מחוץ לאמסטרדם תחת הייטינחה".

ב"אייאקס שואו טיים" פרסמו הצעה חדה: "אייאקס תעשה טוב אם תיפרד מהייטינחה היום ולא מחר". נילס אופדאם, סגן העורך, החריף: "אלף אחוז, עשרת אלפים אחוז, מיליון אחוז אפילו. לא הייתי בעד המינוי שלו בכלל, מישהו בלי 'חומר' לא יכול להיות מאמן אייאקס".

בדרך הביתה? הייטינחה (IMAGO)

אופדאם הוסיף: "הייטינחה לא הוכיח שאני טועה. כל מה שפאריולי בנה בעונה שעברה, הוא פירק אישית. עברנו מדפוסים ותוכנית, לכלום". על ההנהלה: "קרוס קיבל החלטה שערורייתית במינוי הייטינחה, אם לא יודה בטעות ולא יישא בתוצאות, הסוף באמת קרוב".

על אוסקר גלוך נשאל אופדאם: "הייטינחה פתח עם אוסקר גלוך בחוד. איך אתה מדרג את הופעת הישראלי?" והשיב: "בקושי ראינו אותו. מה שהוא הראה לא היה משהו מיוחד. חשבתי שהוא היה מרושל עם הכדור וכדרר יותר מדי, מה שגרם לו לאבד אותו לעיתים קרובות. הוא לא הותיר רושם טוב. באותה נשימה, כמעט כולם היו רעים, אז זה מרגיש קצת טיפשי להוציא אותו ספציפית. זו הייתה קריסה קולקטיבית והשפלה מביכה".

רובין ואן פרסי הביע אמפתיה להייטינחה והגן עליו: "קודם כל, אני לא מרגיש טוב בשביל ג'ון, אני מכיר אותו אישית, הוא בחור ממש נחמד". עם זאת הזכיר את תפקיד המאמן: "זה לא כיף להיות בשלב כזה, אבל כמאמן אתה חייב להבין שזה חלק מהדבר. אתה חייב לעבור את זה כמו גבר. אני חושב שג'ון עושה את זה".

רובין ואן פרסי (רויטרס)

על הביקורת של ווסלי סניידר אמר ואן פרסי: "חשבתי שהוא היה די ביקורתי כלפי ג'ון. אתה יכול להגיד את דעתך על זה, הם מכירים זה את זה הרבה יותר זמן, אבל לא צריך להפוך דברים אישיים לאישיים". ב"זיגו ספורט" התפתח דיון משפחתי וצמוד: גיסו של הייטינחה, בודווין זנדן, קרא לסבלנות והביא את מיקֵל ארטטה כדוגמה: "בימים האלה אנשים ממהרים לומר שהמאמן צריך ללכת… הם שמרו על ארטטה, הלכו אחרי הפילוסופיה, ובשנתיים האחרונות ארסנל משחקת על האליפות".

יורִי מולדר חלק עליו בחריפות: "אני לא מרגיש שלהייטינחה יש את אותן איכויות כמו לארטטה. בשלושת החודשים שהוא מאמן לא ראיתי שום התפתחות". על הטקטיקה במארסיי: "אתה יכול לשחק התקפי, אבל לא צריך להיות אחד על אחד בכל המגרש. זה בית פתוח, זה התאבדות, זה קמיקזה".

זנדן התעקש שיש פילוסופיה: "הם לוחצים חזק, משחקים באומץ, לא מפחדים לאחד על אחד". מולדר החזיר: "הסיכוי שהביצוע הזה יצליח מול קבוצה כזאת קטן מאוד. האם אתה רואה קבוצה שניגשת יחד למשחק בדרך מסוימת? אני לא רואה את זה. זו האחריות של המאמן". זנדן סיכם את העמדה: "מהלך חד לשנות כיוון עכשיו יאמר יותר על המועדון מאשר על הבחירות בהרכב".

אוסקר גלוך וקנת טיילור (IMAGO)

טשאו לה לינג (אקס אייאקס ומארסיי) יצא נגד שיח ה־DNA: "אייאקס עושה את אותן טעויות כל שבוע. נאחזת בסגנון שהסגל לא יכול ליישם. דיברתי עם אלכס קרוס ולפניו עם סוון מיסלינטאט, הם מספרים סיפורים על DNA, ואני לא רואה מזה כלום. מדיניות הרכש הולכת נגד כל העקרונות". לשיטתו, "הבסיס חייב להיות האקדמיה, וברכש, להביא שחקנים ש'סגנון אייאקס' הוא איכות הליבה שלהם".

האנליסט דאן סוטוריוס קבע: "אייאקס נפלה למלכודת של רוברטו דה זרבי. ניסתה לחקות, וזה התפוצץ מהר". הרגע הכואב עבורו היה תשובת הייטינחה אחרי המשחק: "כששאלו אם הוא מרוצה מהתוכנית הטקטית ואם היה עושה אותה שוב, הוא ענה כן", ומכאן מסקנתו: "באופן כללי, אני לא חושב שהוא מתאים להיות מאמן ראשי. המקצוע השתנה מאוד בעשור האחרון".

בערוץ המקומי AT5 תיארו: "ערב נוראי במארסיי… לא רק לשחקנים, אלא גם למאמן ג'ון הייטינחה". סוטוריוס הוסיף שם את מבחן המציאות המיידי: "הוא יצטרך לפחות לנצח את ספרטה בשבת. אם יפסיד, הלחץ יהיה עצום. אם ינצח, יקנה לעצמו זמן". ועדיין העריך: "הוא לא יגיע לחג המולד".

בקרוב יעבוד עם מאמן חדש? אוסקר גלוך (IMAGO)

ב־AD סיכמו בכותרת חריפה: "אייאקס רוצה לעזור לג'ון הייטינחה הנאיבי ככל האפשר, לפני שתפיל אותו". לפי הדיווח, ההנהלה לא התכוונה לפטרו לפני ספרטה וקראה לריאליזם אחרי חלון העברות עם קיצוצים כבדים: "לא מצפים לתוצאות מיידיות מול מועדונים עשירים יותר". גם ההפסדים לאינטר ולמארסיי הוצגו ככאלה שלא מוצדק לפטר אחריהם, למרות "ביצוע טקטי נאיבי" שנחשף שוב, כש"הלחץ הגבוה ואחד על אחד עם חצי מגרש מאחורי הקו, הוכיחו את עצמם קטלניים אחרי חמש דקות".

עוד נכתב ב־AD: "הייטינחה מוכיח נאיביות ואיטיות בלמידה בזיהוי סגנונות משחק. וגרוע מכך, גם מול הקטנות הוא מתקשה". לאור זאת, ההנהלה מנסה "לשלוף כל חבל הצלה", כולל חיזוק לצוות האימון וניסיון לצרף עוזר נוסף (תומאס דויבנפוירדן הוזכר כאופציה), ואף אישרה את בקשת הייטינחה להשאיל את הקשר בן ה־20 ג'יימס מק'קונל, עמו עבד בעונה שעברה בליברפול.

ב־AD הדגישו את הדילמה: "פיטורים מהירים יהיו הודאה בכשל של הניהול הטכני שבחר בקו ה'אייאקס DNA' עם הייטינחה ומרסל קייזר". ובכל זאת, "הלחץ מגיע לקיצוניות, והמשחק בחוץ מול ספרטה נראה מכריע למעמד המאמן".

שחקני אייאקס (IMAGO)

לבסוף, במסגרת ה"תגובות לקריסה": מאט רוטן כתב ב־AD: "אי אפשר, ולא צריך, לבנות ארון עם קרשים מלאי תולעי עץ. הבעיה אינה המאמן. זו הנהלת המועדון. מאמן, טוב ככל שיהיה, לא יכול להתמודד עם אנשים בלי מהירות ומוטיבציה. ג'ון הייטינחה יודע מה לא בסדר, אבל צריך לפנות להנהלה, לעשות לעצמו טובה, ולהסביר להם בפירוט מה לא בסדר במדיניות וב'תחושת אייאקס' המדוברת. אי אפשר להפוך מכונית רגילה למכונית פורמולה 1".

כך מצטיירת התמונה: בין קריאות להדחת הייטינחה לאלתר, הגנות אמפתיות מצד דמויות עבר, ודרישות לשינוי עומק ניהולי וזהותי, אייאקס ניצבת בפרשת דרכים. הדיווחים בהולנד מסמנים בבירור כי השעות הקרובות והמשחקים המידיים הם מבחן אמיתי להייטינחה, אך לא פחות מכך, להנהלה שמינתה אותו ולחזון שהיא מבקשת להשליט במועדון.