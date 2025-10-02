יונייטד עשויה לשחק בערב הסעודית באמצע העונה

מנצ’סטר יונייטד בוחנת אפשרות לקיים משחק ידידות באמצע העונה בערב הסעודית, ך דווח ב’אתלטיק’. בשלב זה מדובר במגעים ראשוניים בלבד ואין כל הבטחה שהמשחק אכן יתקיים. ביונייטד מחפשים דרכים חדשות להגדיל הכנסות, ובשל מספר שבועות פנויים ללא משחקים רשמיים, נבחנת האופציה לצאת למזרח התיכון.

אחד מהאירועים המרכזיים שיכולים להשתלב בכך הוא Riyadh Season, פסטיבל ספורט ובידור שנתי הנמשך לרוב בין אוקטובר למרץ, אך לעיתים מתפרס גם על חודשים אחרים ואף מתקיים מחוץ לערב הסעודית. מעבר לפוטנציאל הכלכלי, ביונייטד רואים במשחק כזה הזדמנות לאימונים במזג אוויר חמים יותר בחודשי החורף.

עם זאת, לא מן הנמנע שיופנו ביקורות, במיוחד לאור העובדה שמאמן הקבוצה רובן אמורים הדגיש בעבר את חשיבות הזמן הנוסף שיש לו השנה לעבוד עם הסגל בקרינגטון. מנגד, הקבוצה רגילה לצאת לסיורים ולמשחקים בחו"ל, כאשר בעונה שעברה טסה שמונה פעמים.

שחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

יונייטד חוותה הפסד הכנסות כבד של כ־85 מיליון ליש"ט לאחר שלא הצליחה להעפיל לליגת האלופות בעונה הנוכחית, בעקבות ההפסד בגמר הליגה האירופית והסיום המאכזב במקום ה־15 בפרמייר ליג. לכך מתווספת ההחלטה לבטל את סדרת הדוקו "מאחורי הקלעים", החלטה ששללה מקור הכנסה פוטנציאלי נוסף.

חובות המועדון עומדים על כ־750 מיליון ליש"ט, כשבעלי המניות ובראשם סר ג’ים רטקליף התריעו כי בלי צעדי צמצום משמעותיים, כולל פיטורי כ־450 עובדים, יונייטד הייתה עלולה "לפשוט רגל עד חג המולד". אף שהמועדון רשם שיא הכנסות שנתי של 666.5 מיליון ליש"ט ב־2024/25, הוא סיים עונה שישית ברציפות בהפסד, הפעם בגובה 33 מיליון.

שחקני מנצ'סטר יונייטד ורטקליף (רויטרס)

נכון לעכשיו, ליונייטד אין משחקי אמצע שבוע עד תחילת דצמבר, אז תארח את ווסטהאם באולד טראפורד. בין לבין ישנם שלושה מחזורי משחקים באירופה, אך עבור יונייטד, שלא משתתפת במפעלים האירופיים ולא בגביע הליגה לאחר ההדחה המוקדמת מול גרימסבי, מדובר בתקופה ריקה. לפיכך, נשקלת גם אפשרות למשחק ידידות בדצמבר המאוחר או בינואר.

מרק ארמסטרונג, שהצטרף בחודש פברואר האחרון בתפקיד סמנכ"ל עסקי, מחזיק בניסיון דומה מתקופתו בפאריס סן ז'רמן, אז פגשה הקבוצה נבחרת כוכבים של הליגה הסעודית בריאד בינואר 2023, משחק בו כריסטיאנו רונאלדו הבקיע צמד וליאו מסי הוסיף שער. האפשרות למפגש מול קבוצתו הנוכחית של רונאלדו, אל נאסר, עשויה להיות אטרקטיבית עבור יונייטד, אך בשלב זה לא ברור אם הדבר יתאפשר בלוח המשחקים.

ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

על פי חוקי הפרמייר ליג, כל משחק ידידות במהלך העונה חייב לעמוד בתקנות המגדירות שלא יפגעו במועדי הליגה. ביונייטד כבר נערכים לשיחות מול ההתאחדות האנגלית. נזכיר כי תחת אריק טן האח יצאה הקבוצה בדצמבר 2022 למחנה אימון בספרד במהלך המונדיאל בקטאר, שם פגשה את קאדיס ובטיס. כמו כן, לראשונה בתולדותיה, סיימה את עונת 2024/25 עם מסע משחקי קיץ במלזיה ובהונג קונג, שהכניס לקופת המועדון כ־10 מיליון דולר.

אחרי ההפסד לברנטפורד בשבת, ליונייטד יש שני ניצחונות, תיקו אחד ושלושה הפסדים בששת משחקי הליגה עד כה. משחקה הבא ייערך בשבת הקרובה מול סנדרלנד באולד טראפורד.