"זה סופי": דה יונג סיכם על חוזה חדש בברצלונה

ההחלטה התקבלה בנוגע לחידוש החוזה של פרנקי דה יונג. אחרי שנים רבות של חוסר ודאות סביב אחד החוזים השנויים במחלוקת ביותר בברצלונה, ב’ספורט’ הקטלוני פורסם כי ברצלונה סיימה כעת את תהליך הארכת חוזהו לשלוש השנים הבאות. ההחלטה התקבלה לאחר מספר שבועות של משא ומתן אינטנסיבי, שבו ניהלו סוכניו של השחקן קשר רציף עם המנהל המקצועי, דקו.

פגישות, הן פרונטליות והן טלפוניות, אפשרו להתקדם במהירות לעבר הסכם מלא. הפסגה שנערכה פנים אל פנים לפני מספר שבועות הייתה קריטית להחזרת ההסכם למסלולו. בפגישה הזו העבירו נציגיו של דה יונג למועדון את רצונו לחדש בהקדם האפשרי ולהקל על התהליך מבלי להציב מכשולים, דבר שהתקבל היטב במועדון.

ההרמוניה בין הצדדים הייתה מוחלטת. גם השחקן וגם ברצלונה הסכימו שיש לפתור את הנושא מהר ככל האפשר, לאחר שבעבר הנושא יצר מתיחות. ההבדל לעומת שלבים קודמים ברור: הקשר עם סוכנו הקודם של ההולנדי, עלי דורסון, היה הרבה יותר מסובך, וכאשר נראה שהמו"מ מתקדם היטב, אירע משהו שחייב את ברצלונה להתחיל הכל מחדש.

פרנקי דה יונג בפעולה (IMAGO)

עם סוכנו החדש, עורך הדין סבסטיאן לדרה, העסקה נסגרה בזמן שיא. לפי ‘ספורט’, השיחות מתקדמות כל כך עד שהצדדים כבר החלו בהליך של החלפת מסמכים. דה יונג נתן את האישור הסופי לחוזה, והמנכ"ל מנואל דל ריו היה הראשון שחתם על ההרשאה.

הטפסים הנותרים יושלמו בימים הקרובים. חסרות רק החתימות של הנשיא ז'ואן לאפורטה ושל סגן הנשיא רפא יוסטה, כמו גם של שאר חברי ההנהלה שיחתמו בקרוב. הצפי הוא שהכל יהפוך לרשמי תוך שבוע לכל היותר.

בזכות החתימה הזו מבטיחה ברצלונה את המשך דרכו של שחקן מפתח בפרויקט הספורטיבי שלה. “דה יונג הוכיח את עצמו כאחד מעמודי התווך בקישור של האנזי פליק בשנים האחרונות, והפך לאבן יסוד בפרויקט. אחרי שנים של הלוך ושוב, פרנקי סוף סוף מחדש חוזה”, שמחו בתקשורת הקטלונית.