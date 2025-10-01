יום ראשון, 05.10.2025 שעה 19:55
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
1311-158סביליה4
139-118אלצ'ה5
139-98אתלטיק בילבאו6
129-147אתלטיקו מדריד7
127-117בטיס8
129-107אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
814-108ולנסיה14
614-48אוביידו15
617-58ג'ירונה16
510-77ראיו וייקאנו17
59-67סלטה ויגו18
511-77ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

ואלוורדה: נשבע בכבוד שלי שאשחק מתי שאדרש

כוכב ריאל מדריד בהודעה דרמטית ברקע השמועות על מתיחות אפשרית עם אלונסו: "קראתי מספר כתבות שפגעו בשמי, בשום מצב אי אפשר לומר שסירבתי לשחק"

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)
פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

פדריקו ואלוורדה העביר מסר ברשתות החברתיות, בו הכחיש כל בעיה עם צ’אבי אלונסו והבהיר שמעולם לא סירב לשחק מול קייראט. האורוגוואי היה ישיר והביע את כעסו מהדיווחים שפורסמו בתקשורת על כך שסירב להשתתף ב-0:5 בליגת האלופות.

"קראתי מספר כתבות שפגעו בשמי. אני יודע שהיו לי משחקים לא טובים, אני מודע לכך. אני לא מסתיר כלום, ואני פתוח לגביהם. זה באמת מעציב אותי. אפשר לומר הרבה דברים עליי, אבל בשום מצב אי אפשר לומר שסירבתי לשחק. נתתי הכל ואף יותר מזה בשביל המועדון הזה. שיחקתי עם שברים ופציעות, ומעולם לא התלוננתי או ביקשתי מנוחה", כתב ואלוורדה.

"יש לי מערכת יחסים טובה עם המאמן, שמאפשרת לי להרגיש בטוח לשתף אותו בעמדה שבה אני מעדיף לשחק. אבל תמיד, תמיד הבהרתי שאני זמין לשחק בכל תפקיד, בכל נסיעה ובכל משחק", הוסיף.

"השקעתי את הנשמה שלי במועדון הזה ואמשיך לעשות זאת, גם אם לפעמים זה לא מספיק או שאני לא משחק כפי שהייתי רוצה. אני נשבע בכבוד שלי שלעולם לא אוותר ואלחם עד הסוף, ואשחק בכל מקום שבו אדרש", סיכם האורוגוואי.

בהצהרתו ברשתות החברתיות, ואלוורדה הודה כי שוחח עם אלונסו על העמדה שבה הוא מעדיף לשחק, אך התעקש שמעולם לא סירב לשחק כמגן. האורוגוואי, שאינו רגיל להיות במוקד הסערות, מקווה שהפרשה תהיה מאחוריו כמה שיותר מהר ושואף לחזור לכושרו הטוב ביותר.

