שוב עם הגנה חסרה: טבריה מתכוננת להפועל י-ם

בעירוני טבריה התאמנו הבוקר (רביעי), לפני יום הכיפורים, לקראת המשחק בשבת (19:15, גרין) מול הפועל ירושלים, שעדיין לא צברה נקודה אחת בליגה. מחר, כמובן, הקבוצה לא תתאמן וביום שישי תערוך את האימון המסכם לקראת המשחק.

טבריה מגיעה במצב רוח טוב, לאחר שהצליחה לנצח בשבת את הפועל פתח תקווה (0:2), לאחר שלושה הפסדים רצופים. עם זאת, בקבוצה הזהירו: “ירושלים קבוצה טובה ומאומנת. אם לא נבוא לטרוף את המגרש - נשלם ביוקר”.

מבחינת חוסרים, לטבריה יש בעיה קשה בהגנה, כאשר לרשימת ההיעדרויות בחוליה האחורית של אונדרז' באצ'ו ודניאל גולאני הפצועים, הצטרף גם הארון שפסו, שהורחק בשבת וגם דוד קלטינס עדיין בספק ורק ביום שישי יתברר האם יוכל להיות בסגל. רון אונגר צפוי להמשיך לפתוח כבלם, לצד סמביניה ועומר יצחקי.

“מצב ההגנה ממש לא אידאלי”, אמרו במועדון והמשיכו: “אבל גם עם כל החסרונות האלה הצלחנו לנצח בפתח תקווה, אז אנחנו בהחלט מסוגלים לנצח עכשיו את הפועל ירושלים”.