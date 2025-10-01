יום רביעי, 01.10.2025 שעה 16:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

שוב עם הגנה חסרה: טבריה מתכוננת להפועל י-ם

באצ'ו וגולאני עדיין פצועים, שפסו מורחק וקלטינס עוד בספק. המצב לא אידאלי לקראת המשחק מול נועלת הטבלה, אבל בקבוצה בטוחים: "נוכל לנצח גם הפעם"

|
שחקני עירוני טבריה חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני עירוני טבריה חוגגים (חגי מיכאלי)

בעירוני טבריה התאמנו הבוקר (רביעי), לפני יום הכיפורים, לקראת המשחק בשבת (19:15, גרין) מול הפועל ירושלים, שעדיין לא צברה נקודה אחת בליגה. מחר, כמובן, הקבוצה לא תתאמן וביום שישי תערוך את האימון המסכם לקראת המשחק. 

טבריה מגיעה במצב רוח טוב, לאחר שהצליחה לנצח בשבת את הפועל פתח תקווה (0:2), לאחר שלושה הפסדים רצופים. עם זאת, בקבוצה הזהירו: “ירושלים קבוצה טובה ומאומנת. אם לא נבוא לטרוף את המגרש - נשלם ביוקר”. 

מבחינת חוסרים, לטבריה יש בעיה קשה בהגנה, כאשר לרשימת ההיעדרויות בחוליה האחורית של אונדרז' באצ'ו ודניאל גולאני הפצועים, הצטרף גם הארון שפסו, שהורחק בשבת וגם דוד קלטינס עדיין בספק ורק ביום שישי יתברר האם יוכל להיות בסגל. רון אונגר צפוי להמשיך לפתוח כבלם, לצד סמביניה ועומר יצחקי. 

“מצב ההגנה ממש לא אידאלי”, אמרו במועדון והמשיכו: “אבל גם עם כל החסרונות האלה הצלחנו לנצח בפתח תקווה, אז אנחנו בהחלט מסוגלים לנצח עכשיו את הפועל ירושלים”.

