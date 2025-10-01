יום חמישי, 08.01.2026 שעה 03:26
ספורט אחר  >> שחייה

נקבעו הנציגים שימנו מנהל ליחידה לספורט הישגי

לקראת פרישתו של דני אורן, דירקטוריון מכון וינגייט אישר את הרכב ועדת האיתור לתפקיד. כמה חברי ועדה יהיו לוועד האולימפי בבחירה? והשניים שסומנו

בריכת וינגייט (מקסים דופלי, איגוד השחייה)
בריכת וינגייט (מקסים דופלי, איגוד השחייה)

דירקטוריון מכון וינגייט אישר אמש (שלישי) את הקמת ועדת האיתור לבחירת ראש היחידה לספורט הישגי הבא. לפי המסתמן, לפחות שני אנשי מקצוע סומנו כמועמדים לתפקיד.

כזכור, לאחרונה הודיע מנהל היחידה הנוכחי, דני אורן, כי הוא יפרוש לגמלאות בגיל 67. הוא יסיים את כהונתו במקביל למנכ״ל הוועד האולימפי גילי לוסטיג, כך ששניהם יעזבו את תפקידיהם רשמית באותו היום ביחד, ב-31 במרץ 2026, אחרי שנים רבות של עשייה משותפת.  

בינתיים מאחורי הקלעים התנהל מאבק סביב השאלה מי יישבו בוועדת האיתור ויקבלו את ההחלטה לגבי זהות מנהל היחידה הבא. לפי החוק, היחידה פועלת תחת מכון וינגייט אבל היא במשך שנים נחשבת כזרוע המפקחת של הוועד האולימפי, כך שיש מתח בין הגורמים הבכירים בספורט הישראלי.

דני אורן (שחר גרוס)דני אורן (שחר גרוס)

בינתיים, דירקטוריון וינגייט התכנס אמש והחליט כי בוועדה יישבו שישה נציגים: שניים ממכון וינגייט, שניים ממשרד התרבות והספורט, ושניים מהוועד האולימפי בישראל. בשבועות הקרובים כל גוף ימנה את נציגיו בוועדה וייקבע לוח זמנים לפעילותה.

המטרה היא למנות עד חודש ינואר מנהל חדש ליחידה והתהליך יתחיל אחרי החגים. לפי המסתמן, לפחות שני אנשי מקצוע סומנו כמי שעשויים לקבל את התפקיד וצפויים להגיש גם את מועמדותם: יניב אשכנזי, שהוא איש מקצוע מוערך ובעל ניסיון רב, ויאיר טלמון, שעובד ביחידה כיום. יחד עם זאת, ייבחנו גם מועמדים חיצוניים כאשר השיקול בבחירה יהיה על רקע מקצועי.

