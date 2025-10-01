שוב בארץ: גודסווי דוניו חתם רשמית בהפועל עכו

לאחר פתיחת עונה לא מוצלחת למרות שאיפות עלייה, בהפועל עכו עושים הכול כדי להתחזק. כפי שנחשף ב-ONE, היום (רביעי) במועדון החתימו רשמית את החלוץ גודסוויי דוניו, שנחת בימים האחרונים בישראל ויצטרף לעונה אחת באמצעות סוכנו ניר אמיר.

דוניו, זכור בישראל מתקופתו במדי מכבי חיפה עימה זכה באליפות, כשלאחרונה שיחק עונה וחצי במדי הפועל חדרה. החצי העונה הראשונה הוא בלט אך בעונתו השנייה הרשים פחות ועזב בתום העונה. ביום ראשון, מצפה לעכו משחק חשוב מול בני יהודה.

עכו, שבנתה סגל עשיר מאוד, אכזבה בגדול בפתיחת העונה בליגה הלאומית, כשללא ספק המטרה היא לעלות ליגה. בששת המחזורים הראשונים, הצפוניים עם שש נקודות בלבד מתוך 18 אפשריות לאחר ניצחון אחד, שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים.