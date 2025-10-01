יום רביעי, 01.10.2025 שעה 14:00
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

לראשונה מ-2009: פיגו יהיה בבית של ברצלונה

השחקן שחצה מהבלאוגרנה לריאל באחת ההעברות המתוקשרות אי פעם יגיע לאחר 16 שנה למשחק בית ויישב ב-VIP. בקטלוניה זועמים: "השפלה, הוא בוגד. אויב"

|
לואיס פיגו (IMAGO)
לואיס פיגו (IMAGO)

רוחות העבר שוב עולות: לואיס פיגו, אחד השמות השנויים ביותר במחלוקת בתולדות ברצלונה, ישוב היום (רביעי) לאצטדיון שמכיל אוהדי ברצלונה, למונז'ואיק, הפעם בתפקיד שונה לחלוטין, כשגריר אופ"א במסגרת רבע גמר ליגת האלופות בין בארסה לפאריס סן ז'רמן.

מדובר בביקור ראשון של פיגו במשחק בית של ברצלונה מאז 2009, אז שיחק באינטר מול הקטלונים בקאמפ נואו. אך הזיכרון החריף ביותר של האוהדים ממנו נותר אותו מעבר מתוקשר לריאל מדריד בשנת 2000, מהלך שסימן את הפורטוגלי כבוגד בעיני הקהל הקטלוני.

האיבה כלפיו לא שככה גם אחרי 25 שנה. ברצלונה מעולם לא סלחה לפיגו, והקאמבק הראשון שלו לקאמפ נואו במדי הבלאנקוס לווה בשריקות, שלטים, שטרות עם פניו, ואף ראש חזיר שנזרק לעברו, באחד האירועים ההיסטוריים ביותר שהיו בספרד אי פעם.

ריבאלדו ולואיס פיגו (רדאד גריבאלדו ולואיס פיגו (רדאד ג'בארה)

המתח עדיין מורגש: בתוכנית הרדיו הקטלאנית "Tu Diràs" של תחנת RAC1, תקפו את עצם הגעתו של פיגו: "זו השפלה, פיגו לא צריך לדרוך בתא הכבוד שלנו", אמר אחד המשתתפים. גם הנשיא לשעבר, ג'ואן גאספארט, לא חסך ביקורת לאורך השנים: "פיגו הוא האויב היחיד של ברצלונה". האם הנוכחות שלו תוסיף שמן למדורה לקראת הקרב הגדול מול הקבוצה של לואיס אנריקה? ימים יגידו.

