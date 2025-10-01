תחסוך 750 אלף ש"ח: ישראל "תארח" במולדובה

אופ"א אישרה את בקשת ההתאחדויות של ישראל ומולדובה לקיים את המפגש ביניהן, שהיה אמור להיערך בדברצן (משחק "ביתי" של ישראל) ב-16 בנובמבר, במולדובה. כזכור, בחודש שעבר שתי הנבחרות נפגשו בקישינב, בירת מולדובה, כשהמולדבים אירחו את המשחק, והחבורה של רן בן שמעון הציגה משחק נפלא שהסתיים ב-0:4 לטובתה.

בשל היחס החם, האירוח הטוב והבטיחותי שהנבחרת קיבלה במולדובה, ההתאחדות לכדורגל העדיפה לשחק גם את משחק “הבית” שאמור היה להתקיים בהונגריה, במגרש של המולדבים, ונענתה בחיוב על ידי אופ”א כאמור.

המהלך הזה יחסוך להתאחדות לכדורגל כ-750 אלף שקל על ההוצאות שהיו כרוכות במידה והמשחק היה נערך בדברצן. גם להתאחדות המולדבית המהלך חוסך כספים שהיא הייתה אמורה להוציא על טיסות, מלון וכו’, ולכן נוצרה פה סיטואציה ממנה שני הצדדים מרוויחים.

אם היה מדובר במשחק קובע מבחינת ההתמודדות על העלייה למונדיאל, המהלך הזה לא היה מתבצע על ידי ההתאחדות, שגם הייתה עושה מאמצים להביא כמה שיותר קהל ישראלי להונגריה, אך במצב הנוכחי, שיש להתאחדות הוצאות של עשרות מיליוני שקלים בגלל המלחמה ומנגד אין הכנסות של מכירת כרטיסים וכדומה, אז מהלך כזה שחוסך לה לא מעט כסף הוא מתבקש.