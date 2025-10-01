יום רביעי, 01.10.2025 שעה 12:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

כבוד לישראליות. מחקר: הקבוצות הצעירות בעולם

קבוצה לטבית ראשונה וצ'לסי בטופ מ-5 הליגות הבכירות, כאשר בישראל הפועל י-ם הכי צעירה, וגם נתניה, הפועל ת"א ומכבי ת"א מעל אימפריות מהטופ העולמי

|
הריברט טבארש עם הכדור (רועי כפיר)
הריברט טבארש עם הכדור (רועי כפיר)

דו"ח שבועי חדש של מרכז המחקר CIES מדרג את הקבוצות הצעירות בעולם, עם ממוצע גילאי ההרכבים שנפתחו בליגות המקומיות ב-69 מדינות שונות. על פי הנתונים, הקבוצה הצעירה ביותר בעולם היא לטבית, FK Metta, עם ממוצע גיל של 20.96 בלבד. מנגד, הקבוצה הוותיקה ביותר היא חליג' מהליגה הסעודית עם ממוצע של 31.62.

בין חמש הליגות הבכירות באירופה, הקבוצות שבלטו בצעירותן הן: צ’לסי מהפרמייר ליג – 24.36, ברצלונה מלה ליגה – 25.22 (קצת לפני ריאל מדריד – 25.67), שטרסבורג מצרפת – 21.45 (השנייה הכי צעירה בעולם), פרנקפורט מגרמניה – 24.48, פארמה מאיטליה – 24.26.

ואי אפשר בלי ישראליות. הראשונה מליגת העל שמופיעה כאן היא הפועל ירושלים, עם 23.89, מעל פ.ס.ז’, זלצבורג, צ’לסי ורוב הגדולות בעולם, כאשר חניכיו של זיו אריה במקום ה-43. השנייה להופיע היא מכבי נתניה, עם ממוצע גיל של 24.95, מעל ברצלונה וריאל מדריד לצורך העניין. שלישית מישראל היא הפועל ת”א עם 23.7, ואז בני סכנין עם 26.03, מכבי ת”א עם 26.05 והפועל פ”ת עם 26.52. הישראלית עם ממוצע הגיל המבוגר ביותר זו ריינה, עם 28.92.

זיו אריה. השנה זה לא מניב תוצאות (אורן בן חקון)זיו אריה. השנה זה לא מניב תוצאות (אורן בן חקון)

הדו"ח בחן גם את שיעור הדקות לפי קבוצות גיל. בין קבוצות ליגת האלופות, האלופה האיטלקית נאפולי מובילה בשיעור הדקות של שחקנים בני 30 ומעלה, עם 46.8%, כאשר 84.5% מהדקות שייכות לשחקנים מעל גיל 26. לשם השוואה, אצל פאריס סן ז’רמן, מחזיקת ליגת האלופות, רק 3% מהדקות שייכות לשחקנים בני 30+, ורק 23.4% מעל גיל 26.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */