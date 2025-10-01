יום רביעי, 01.10.2025 שעה 15:15
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
00-00דנבר נאגטס
00-00ברוקלין נטס
00-00שארלוט הורנטס
00-00גולדן סטייט ווריורס
00-00אוקלהומה ת'אנדר
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פיניקס סאנס
00-00לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00יוסטון רוקטס
00-00ממפיס גריזליס
00-00יוטה ג'אז
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00מילווקי באקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00קליבלנד קאבלירס
00-00שיקגו בולס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00אטלנטה הוקס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00פילדלפיה 76'
00-00אורלנדו מג'יק
00-00ניו יורק ניקס
00-00מיאמי היט

חוזה חדש לקומינגה, האחים קרי באותה קבוצה

אחרי סאגה ארוכה, הפורוורד הקונגולזי פספס את המדיה דיי, אך סיכם על חוזה של 48.5 מיליון דולר לשנתיים בדיוק בזמן למחנה האימונים. גם סת' קרי חתם

|
ג'ונתן קומינגה מול אנתוני אדווארדס (IMAGO)
ג'ונתן קומינגה מול אנתוני אדווארדס (IMAGO)

אחרי קיץ של מבוי סתום, ג'ונתן קומינגה סיכם על הארכת חוזהו בגולדן סטייט לשנתיים תמורת 48.5 מיליון דולר, כך הודיע סוכנו לארון טרנר ל-ESPN. החוזה כולל אופציית קבוצה לעונה השנייה, מהלך שמאפשר לו גמישות לקראת קיץ 2026, בין אם יישאר בקבוצה ובין אם יעבור בטרייד במהלך העונה.

קומינגה, שוויתר על הצעה של שלוש שנים תמורת 75 מיליון דולר לטובת שליטה גבוהה יותר בעתידו, החמיץ את המדיה דיי ויום האימונים הראשון של הווריירס, אך העסקה נסגרה בזמן לפתיחת מחנה האימונים. בנוסף, הסכים לוותר על סעיף הסירוב לטרייד בחוזה שלו, מה שמגביר את הסיכוי שיעבור קבוצה בהמשך העונה, כאשר יהיה ניתן להעבירו החל מינואר.

במקביל, גולדן סטייט החתימה את סת' קרי, אחיו של סטף, על חוזה לעונה אחת. סת' צפוי להיכלל בסגל לפחות לרוב העונה, אך הקבוצה תצטרך לבצע טרייד כדי לעמוד במכסת הסגל החוקית. ההסכם עם קומינגה צפוי לייקר את מס המותרות של גולדן סטייט בכ-70 מיליון דולר, ליותר מ-80 מיליון דולר. חוזהו הופך אותו לשחקן הרביעי בשכרו בקבוצה, אחרי סטף קרי, ג'ימי באטלר ודריימונד גרין.

סטף וסתסטף וסת' קרי. מתאחדים (IMAGO)

קומינגה, שנבחר בדראפט 2021, הציג יכולת גבוהה כשקרי נעדר, עם ממוצע של 19.6 נק' ו-48.2% מהשדה במשחקים ללא סטף. בסדרת חצי גמר המערב מול מינסוטה (בה סטף נעדר), קלע מעל 20 נק' בשלושה משחקים רצופים. בעונה החולפת הוביל את הווריירס בנקודות בצבע עם 10 למשחק, ונמצא בין חמישה שחקנים בלבד בהיסטוריה של הקבוצה שהגיעו ל-3,000 נק' לפני גיל 23.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */