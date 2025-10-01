"המחצית הראשונה? צריכים לשחק כמו מקצוענים"

הפועל ירושלים פתחה את הקמפיין האירופי שלה אתמול (שלישי) עם 85:100 על המבורג, במשחק אליו הגיעה קבוצתו של יונתן אלון כעדיפה, וכשבמחצית הראשונה הדברים נראו טוב יותר מדי בצד ההגנתי. במועדון היו שבעי רצון מהדרך בה שיחקו במחצית השנייה ובדגש על הרבע האחרון, שבסופו של דבר לא רק שהבטיח ניצחון, אלא גם הבטיח ניצחון נוח. הקבוצה המשיכה מהמבורג לארצות הברית במטוס של הבעלים מתן אדלסון, שם האדומים יפגשו את ברוקלין נטס של בן שרף ודני וולף למשחק ידידות.

הקבוצה מהבירה הגיעה למחזור הפתיחה מול המבורג, בה משחק ג'יי פי טוקוטו, בידיעה שמדובר בקבוצה מהירה, שגם מכוונת לנצל בדיוק את זה, הגרמנים הלכו על קצב מהיר וחניכיו של יונתן אלון קיבלו את הדגשים המקצועיים, אך הביצוע במחצית הראשונה לא היה לעילא ולעילא מהבחינה הזו. בהתקפה הרי ירושלים הייתה בסדר גמור וקלעה 32 נקודות ברבע הראשון, אך הגרמנים קלעו 26 משלהם ואז הוסיפו עוד 24 ברבע השני, כשהם לוקחים 15 ריבאונדים בהתקפה, מספר שנאמר על ידי אנשי הקבוצה, כמו גם על ידי המאמן עצמו.

המבורג סיימה את המשחק עם 22 ריבאונדים בהתקפה. יחד עם זאת, במחצית השנייה הירושלמים השיגו את מבוקשם ושלטו יותר בקצב, כשגם ההגנה נראתה טוב יותר. הגרמנים נעצרו על 35 נקודות במחצית השנייה והקבוצה מהבירה שמחה לצאת עם ניצחון במשחק הראשון. במועדון הבהירו לאחר המשחק כי הם מרוצים מההכנה שהייתה להם והתחושות הן שהם מוכנים. בינתיים, לברוקלין הם יגיעו אולי עם מחשבות מהמשחק הזה, כשבמחזור הבא יונתן אלון וחניכיו יארחו את צדביטה אולימפיה לובליאנה בהיכל על שם ראנקו זראביצ'ה.

קאדין קרינגטון חודר לסל (IMAGO)

יונתן אלון אמר לאחר המשחק: "במחצית השנייה חזרנו לעניינים, עשינו יותר מדי פאולים זולים ואפשרנו 15 ריבאונדים בהתקפה. במחצית הראשונה זה היה מטורף, זו הייתה הטעות שלנו ואנחנו צריכים להתאושש ולהבין שאנחנו מקצוענים ולשחק כמו מקצוענים. האם המטרה הייתה להאט את הקצב? כמובן, דיברנו על זה במחצית הראשונה והם הכתיבו את הקצב והצלחנו להאט את הקצב במחצית השנייה".

על האוהדים: "אנחנו לא מדברים על זה הרבה, אבל האוהדים שלנו שבבית מתגעגעים אלינו ואנחנו מתגעגעים אליהם ובלי יתרון ביתיות זה מאוד קשה בשבילנו, כל דבר שאנחנו עושים כאן הוא קודם כל בשבילם ואחר כך בשבילנו".