כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
285-1001הפועל ירושלים1
285-951שלאסק וורוצלאב2
290-981בחצ'שהיר קולג'י3
269-761א. לובליאנה4
281-851אריס סלוניקי5
185-811רייר ונציה6
176-691מנרסה7
198-901קלוז'8
195-851נפטונאס9
1100-851המבורג10
 בית 2 
248-791בורק1
259-861בודוצ'נוסט2
279-851לייטקבליס3
293-961אולם4
286-891פאניוניוס5
196-931טורק טלקום6
189-861שמניץ7
185-791בשיקטאש8
186-591לונדון ליונס9
179-481טרנטו10

"המחצית הראשונה? צריכים לשחק כמו מקצוענים"

אחרי הניצחון, מאמן הפועל י-ם, יונתן אלון, התייחס לכך שהמבורג הורידה לא פחות מ-15 ריבאונדים בהתקפה במחצית הראשונה: "בחצי השני חזרנו לעניינים"

|
יונתן אלון (רדאד ג'בארה)
יונתן אלון (רדאד ג'בארה)

הפועל ירושלים פתחה את הקמפיין האירופי שלה אתמול (שלישי) עם 85:100 על המבורג, במשחק אליו הגיעה קבוצתו של יונתן אלון כעדיפה, וכשבמחצית הראשונה הדברים נראו טוב יותר מדי בצד ההגנתי. במועדון היו שבעי רצון מהדרך בה שיחקו במחצית השנייה ובדגש על הרבע האחרון, שבסופו של דבר לא רק שהבטיח ניצחון, אלא גם הבטיח ניצחון נוח. הקבוצה המשיכה מהמבורג לארצות הברית במטוס של הבעלים מתן אדלסון, שם האדומים יפגשו את ברוקלין נטס של בן שרף ודני וולף למשחק ידידות. 

הקבוצה מהבירה הגיעה למחזור הפתיחה מול המבורג, בה משחק ג'יי פי טוקוטו, בידיעה שמדובר בקבוצה מהירה, שגם מכוונת לנצל בדיוק את זה, הגרמנים הלכו על קצב מהיר וחניכיו של יונתן אלון קיבלו את הדגשים המקצועיים, אך הביצוע במחצית הראשונה לא היה לעילא ולעילא מהבחינה הזו. בהתקפה הרי ירושלים הייתה בסדר גמור וקלעה 32 נקודות ברבע הראשון, אך הגרמנים קלעו 26 משלהם ואז הוסיפו עוד 24 ברבע השני, כשהם לוקחים 15 ריבאונדים בהתקפה, מספר שנאמר על ידי אנשי הקבוצה, כמו גם על ידי המאמן עצמו. 

המבורג סיימה את המשחק עם 22 ריבאונדים בהתקפה. יחד עם זאת, במחצית השנייה הירושלמים השיגו את מבוקשם ושלטו יותר בקצב, כשגם ההגנה נראתה טוב יותר. הגרמנים נעצרו על 35 נקודות במחצית השנייה והקבוצה מהבירה שמחה לצאת עם ניצחון במשחק הראשון. במועדון הבהירו לאחר המשחק כי הם מרוצים מההכנה שהייתה להם והתחושות הן שהם מוכנים. בינתיים, לברוקלין הם יגיעו אולי עם מחשבות מהמשחק הזה, כשבמחזור הבא יונתן אלון וחניכיו יארחו את צדביטה אולימפיה לובליאנה בהיכל על שם ראנקו זראביצ'ה.  

קאדין קרינגטון חודר לסל (IMAGO)קאדין קרינגטון חודר לסל (IMAGO)

יונתן אלון אמר לאחר המשחק: "במחצית השנייה חזרנו לעניינים, עשינו יותר מדי פאולים זולים ואפשרנו 15 ריבאונדים בהתקפה. במחצית הראשונה זה היה מטורף, זו הייתה הטעות שלנו ואנחנו צריכים להתאושש ולהבין שאנחנו מקצוענים ולשחק כמו מקצוענים. האם המטרה הייתה להאט את הקצב? כמובן, דיברנו על זה במחצית הראשונה והם הכתיבו את הקצב והצלחנו להאט את הקצב במחצית השנייה". 

על האוהדים: "אנחנו לא מדברים על זה הרבה, אבל האוהדים שלנו שבבית מתגעגעים אלינו ואנחנו מתגעגעים אליהם ובלי יתרון ביתיות זה מאוד קשה בשבילנו, כל דבר שאנחנו עושים כאן הוא קודם כל בשבילם ואחר כך בשבילנו". 

גג'ארד הארפר חוסם (IMAGO)
