יום שישי, 03.10.2025 שעה 14:56
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

"לצאת רק עם המחמאות זו לא הדרך שלנו"

אכזבה במכבי ת"א אחרי ההפסד לאנדולו אפס: "בשלב הזה של העונה צריך לגרד ניצחונות ולהשתפר תוך כדי תנועה ולא עשינו זאת. בסוף סופרים רק את התוצאה"

|
ג'יילן הורד עם הכדור (קרדיט:Filip Roganovic)
ג'יילן הורד עם הכדור (קרדיט:Filip Roganovic)

"לצאת ממשחק עם מחמאות זו לא בדיוק הדרך שלנו", אמרו במכבי תל אביב לאחר ההפסד אתמול (שלישי) 85:78 לאנאדולו אפס במחזור הפתיחה של היורוליג. הצהובים ידעו שהם לא במצב אידיאלי ערב פתיחת התחרות, הרי עד כה הם נראו לא מחוברים ורחוקים מהכדורסל השוטף והיעיל שהם צריכים להראות בכדי להיות תחרותיים, רק שבתום 40 דקות של כדורסל, התחושות לא היו טובות ולא בגלל הדרך, אלא דווקא בגלל שחניכיו של עודד קטש הצליחו להיות תחרותיים, אך בדומה למספר משחקים בשנה שעברה, בסופו של דבר איבדו את המשחק שנראה היה שלהם וברור שהדרך שלפניהם עוד ארוכה.  

"היינו במשחק ועשינו טעויות שגרמו לנו להפסיד אותו”, הוסיפו בסביבת הקבוצה. מכבי תל אביב מודל 25/26 היא כזו שהמשיכה עם שני זרים מהשנה שעברה והחליפה כמעט את כל הסגל. למעשה, מבחינה מספרית, רק שליש המשיך מהשנה שעברה. במספר לא מבוטל של דקות חניכיו של עודד קטש נראו טוב מול קבוצתו של איגור קוקושקוב. יתרה מכך, הם נראו טוב הרבה יותר מאשר נראו בחלק מהמשחקים בהכנה, רק שבמשחק הזה הריכוז כמו הניסיון או נכון יותר היעדרו, היו בעוכריהם. 

מחזיקת הגביע פגשה פנים מוכרות בדמותו של ג'ורדן לויד, אותו לויד שפתח את העונה שעברה במכבי תל אביב ואותו אחד שגם פגש את נבחרת ישראל במדי נבחרת פולין, הניסיון של יאנוש לוידסקי (השם הפולני שלו), כמו גם סט היכולות, היה פשוט יותר מדי: "ידענו שאם לויד ולארקין במשחק יהיה לנו מאוד קשה, הוא שינה את המשחק”. לויד נכנס לעניינים במחצית השנייה, מה שעזר גם לרולנדס שמיתס לקלוע את הזריקות שלו, והותיר את הצהובים מאוכזבים ובצדק. 

לוני ווקר זורק לסל (קרדיט: Filip Roganovic)לוני ווקר זורק לסל (קרדיט: Filip Roganovic)

במועדון ישנה אופטימיות משתי סיבות שכן כישרון יש בקבוצה והיה גרף שיפור מול אנדולו. הבעיה היא שזמן אין בנמצא וברור שהקבוצה חייבת להתחזק כי בינתיים, על אף ניצוצות האופטימיות, הדברים עדיין לא נראים מספיק טוב, וגם אם זה מובן ולגיטימי והגיוני, לאנשי המועדון זה ברור: "היורוליג זו לא ליגה שמחכה שתהיה טוב. בשלב הזה של העונה צריכים לגרד ניצחונות ולהשתפר תוך כדי תנועה. הפעם לא עשינו את זה כשהייתה לנו אפשרות, בטח במשחק חוץ".  

אין ספק שמכבי תל אביב לא באמת רוצה להיות במצב של לגרד ניצחונות, אבל כרגע נראה שאין לה באמת ברירה אחרת, כי זו ליגה שבה צריך למצוא את הדרך לנצח, קל וחומר כשעדיין לא מוכנים. המשחק מול אנדולו אפס בשורה התחתונה לא היה רע, שכן רמת הביצוע לפרקים הייתה טובה והיו כמה תצוגות ודקות טובות של חלק מהשחקנים. ג'יילן הורד חזר לעצמו, רומן סורקין נראה טוב גם כן ובמועדון החמיאו גם לתמיר בלאט. אושיי בריסט הראה דברים טובים מאוד, רק שלוני ווקר, ה-שחקן של הצהובים עדיין לא היה שם. מנגד ג'ף דאוטין ג’וניור הראה דקות טובות, רק שבמכבי צריכים ממנו יותר עקביות. 

תמיר בלאט עם הכדור (קרדיט: Filip Roganovic)תמיר בלאט עם הכדור (קרדיט: Filip Roganovic)

חניכיו של עודד קטש פתחו את היורוליג עם הפסד וכך צריך להסתכל על זה. כן יש עם מה לעבוד, כן צריך לתקן דברים וכן ישנן בעיות שרק הזמן יפתור, יש צורך בחיזוקים ולעקוב מקרוב גם אחרי הקו האחורי. הבשורה בעונה הנוכחית עדיין לא הגיעה ולפחות ישנו גרף שיפור. הצהובים כמובן צריכים יותר לקראת ההמשך, הרבה יותר, ובמועדון מבהירים כי על אף היכולת שהשתפרה: "זה לא מעניין, כי בסוף סופרים ניצחונות ולא מחמאות ואת זה שהיינו ליד".  

ביום שישי הקרוב עודד קטש וחניכיו יארחו בהיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ' את פאריס, כשמועדון מחכים לטי ג'יי ליף, שנראה גם כן שיצטרך זמן להיכנס לעניינים. בסביבת הקבוצה מדברים על כך שהם חייבים לתקן בשישי הקרוב נגד הצרפתים. בתוך כך, במועדון עדכנו בנוגע ללוני ווקר כי במהלך הבוקר תתקבל ההחלטה האם נדרשת בדיקה נוספת לפגיעה בעקב והאם השחקן ישוב לישראל מוקדם יותר.  

