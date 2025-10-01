"רקדנו על הפרקט, הראנו שאנו כאן כדי להישאר"

לא בטוח שגם האופטימיים שבאוהדי הפועל תל אביב דמיינו את זה, ובטח ובטח שמי שהיה אוהד בעשור האחרון לא האמין שיקרה מה שקרה. האדומים זכו ביורוקאפ, העפילו ליורוליג, ולעד ההופעה הראשונה שלהם במפעל הבכיר באירופה תהיה כזו שתיזכר לתמיד, עם 87:103 בלתי נשכח אתמול (שלישי) על ברצלונה הודות לתצוגת כדורסל, אולי אחת המרשימות ביותר של המועדון האדום אי פעם, בטח ובטח בשנים האחרונות.

מהרגע הראשון הורגש שהאדומים שם, שהם ברמה, שהם שייכים. במועדון יוצאים במחמאות לכל עבר. דימיטריס איטודיס, דן אוטורו, אנטוניו בלייקני, וסיליה מיציץ’, איש וויינרייט, גורמים במועדון התקשו שלא להחמיא כמעט לכל שחקן ששיחק בניצחון על הקטלונים. מעבר למילים החמות לכוכבים שהבריקו, כמו אנטוניו בלייקני כהרגלו עם 20 נקודות, כמו מיציץ’ שהראה למה משלמים לו כאלה סכום, או כמו אלייז’ה ברייאנט שידעו מה המועדון מקבל ממנו, היו כאלה שזכו למחמאות חמות מיוחדות יותר.

בהפועל תל אביב הרימו בענק לשחקנים כמו כריס ג’ונס, וציינו שהוא נתן מאסטרקלאס בדקות שלו, לדן אוטורו, שכבר הפך לסנטר הבכיר של המועדון, לאיש וויינרייט, שרבים יתנו לו את תואר ה-MVP של המשחק הודות להגנה שלו, ובעיקר לדימיטריס איטודיס. במועדון גם מציינים שחדר ההלבשה מגובש בדיוק כמו בעונה שעברה, ושזה יכול להיות סוד הקסם, ואפילו שחקנים כמו ג’ונתן מוטלי, שלא פתח בחמישייה, או בר טימור, שנותר מחוץ לטופס, שמחו מההיסטוריה והיו מאושרים כמו אחרון השחקנים ששיחק.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

במועדון התרגשו מאוד: “הצהרת כוונות, הראינו שאנחנו כאן כדי להישאר, אין ספק. יש פה תלכיד מיוחד, שטפנו את הפרקט בהופעה הראשונה שלנו, מול קבוצה כל כך גדולה עם כל כך הרבה היסטוריה במפעל הזה, ועוד לא בישראל, וגם ללא ים מדר וברונו קבוקלו”. בהפועל גם ידעו להוריד לקרקע: “זה רק משחק ראשון, אנדולו זה סיפור אחר לגמרי, אבל לגמרי. הפנים כבר לשם, ניצחון על הטורקים במונטנגרו יהיה משהו אחר עבורנו, לגמרי מאמינים שאפשר לעשות את זה”.

מבחינה מקצועית ועם המבט קדימה, מי שלא הולך לשחק הוא ים מדר, שאם לא יהיו הפתעות גדולות גם לא אמור לעזוב את ישראל, אלא להצטרף לחבריו בסופיה בתחילת השבוע הבא. המטרה הגדולה בהפועל היא להכשיר אותו לדרבי, ורק כאשר הוא יצטרף למועדון יוכלו בקבוצה לבחון את מצבו האמיתי ולראות האם זה ריאלי או לא. מי שעוד פצוע וגורם לדאגה במועדון הוא קבוקלו, והברזילאי לא צפוי להמריא עם האדומים למונטנגרו ולא ישחק נגד אנדולו.

עופר ינאי בוכה מאושר (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב תמריא כבר היום למונטנגרו לקראת המשחק נגד אנדולו (שישי, 20:30), תערוך אימון מיד עם הנחיתה שם כדי להספיק לפני כניסת הצום, לאחר מכן תיכנס לצום כמובן ולא תערוך פעילויות מיוחדות, ולאחר הצום במועדון יערכו את האימון המסכם בחמישי בערב לקראת המפגש בשישי, כמובן עם אימון קליל וניתוחי וידאו אחרונים ביום של המפגש עצמו. לאחר מכן, הקבוצה תחזור לסופיה בעקבות דחיית גמר גביע ווינר, ותחל בהכנות למשחק הגדול נגד מכבי תל אביב, במפעל הכי יוקרתי ביבשת.

וסיליה מיציץ’, שהוכיח שהוא לא שכח לשחק כדורסל לרגע בזמנו ב-NBA, שיתף לאחר המשחק: “אני מרגיש שמח, כיף לשחק, התגעגעתי לזה. זו אחת הסיבות שחזרתי לאירופה, אני באמת מאושר, וזה תמיד כמובן שמח יותר עם ניצחון עבור הקבוצה. אני תמיד מגיע לכל משחק בצורה מקצועית, בנבחרת הייתה לי פציעה קטנה שהפריעה לי, אבל באותו זמן אני חושב שהגישה שלי היא תמיד התמדה ואני מאמין בעבודה קשה. כשיש לנו חיבור טוב כקבוצה, זה משהו שאוהבים לראות, שאנחנו מקריבים אחד עבור השני. הייתה אווירה נהדרת, הרבה קהל, ואני מקווה שהם נהנו”.

מיציץ' ואוטורו מדברים לאחר הניצחון על ברצלונה

דן אוטורו, שקלע 18 נקודות והיה אחד הטובים במשחק, אמר בסיום על יכולתו הנהדרת: “אני רק רוצה לתת לי ולחברים שלי הזדמנות להתחרות ולעצמי להתחרות נגד קבוצה נהדרת. עשינו הרבה דברים טובים וגם הרבה רעים, אבל זה היופי בספורט. האווירה הייתה טובה, היו כאן הרבה תומכים וזה משהו שמרגש מאוד עבור כל שחקן. ההרגשה טובה, אבל זה משחק אחד, נהנה קצת מזה, אבל נקום בבוקר והפנים כבר למשחק הבא. אני ואלייז’ה? כבר 3 שנים יחד, הוא חבר טוב ושחקן אדיר, שמח שיש לי הזדמנות להמשיך לשחק איתו”.