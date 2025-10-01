ניר ברקוביץ' סיים את דרכו כמאמן הפועל רעננה

אחרי שפתחה את העונה עם ארבעה הפסדים מתוך שישה מחזורים עד כה בליגה הלאומית, ו-4 נקודות מתוך 18 אפשריות, הפועל רעננה הודיעה הלילה (בין שלישי לרביעי) על פרידה ממאמן הקבוצה ניר ברקוביץ’, שסיים את דרכו במועדון. ברקוביץ’ עזב את רעננה אחרי שמונה בדצמבר 2024.

הקבוצה מהשרון החלה את דרכה הרשמית ב-2025/26 במסגרת גביע הטוטו של הלאומית, שם דווקא רשמה תוצאות לא רעות בשלב הבתים עם 0:0 מול מכבי הרצליה, 0:5 על הפועל עפולה ו-0:1 על הפועל כפר סבא. בחצי הגמר נכנעה 1:0 לבני יהודה.

אך כאמור היכולת הזו לא המשיכה איתה לליגה, ובמחזור הפתיחה רעננה ספגה 4:0 מהעולה החדשה מ.ס קריית ים. בהמשך, התקבלה נקודת אור בדמות ניצחון נוסף על הרצליה עם 0:1 קטן, שלא סימן על הבאות: הפסד 1:0 להפועל ראשון לציון והפסד 3:1 להפועל כפר שלם.

בשני המחזורים האחרונים, רעננה סיימה ב-1:1 עם כפר סבא ונוצחה 3:0 על ידי הפועל רמת גן – ההתמודדות האחרונה שברקוביץ’ הוביל כאיש על הקווים בקבוצה. מכאן, רעננה תנסה לצאת לדרך חדשה עם מאמן אחר, כשהאתגר הבא הוא מ.ס כפר קאסם.