יום רביעי, 01.10.2025 שעה 02:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

"הייתי שמח אם היינו משחקים בחצי ה-1 יותר טוב"

מאמן הפועל י-ם, אלון, סיכם את ה-85:100 על המבורג בפתיחת היורוקאפ: "ידענו להרים את עצמנו. ברוקלין? כבוד גדול". הובר: "שמח שעשינו את העבודה"

|
יונתן אלון (רדאד ג'בארה)
יונתן אלון (רדאד ג'בארה)

במקביל להיסטוריה שחווינו וראינו ביורוליג, כששתי קבוצות ישראליות שיחקו במפעל הבכיר, גם הפועל ירושלים פתחה את העונה האירופית שלה אתמול (שלישי), כאשר היא ניצחה 85:100 את המבורג במסגרת היורוקאפ.

מאמן הקבוצה, יונתן אלון, סיכם: “כיף מאוד לחזור אחרי ניצחון, הייתי שמח שאם היינו משחקים את החצי הראשון יותר טוב, אבל ידענו להרים את עצמנו בחצי השני ולעשות את העבודה. המשחק נגד ברוקלין? חלק מהתהליך של המועדון שהוא השתדרג בפני קהל מכל העולם וקבוצות בסדר גודל כאלו, זה כבוד גדול ומעיד על הדרך”.

רועי הובר סיכם: “התחושות טובות, היה חשוב לפתוח את העונה האירופית עם ניצחון, מגרש לא קל בכלל נגד קבוצה שמשחקת טוב, אני שמח שעשינו את העבודה ופתחנו ברגל ימין. ברוקלין? זה מרגש מאוד, כולם רוצים לשחק נגד הכי טובים ולעשות הכי טוב, מקווה להיות טובים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */