"הייתי שמח אם היינו משחקים בחצי ה-1 יותר טוב"

במקביל להיסטוריה שחווינו וראינו ביורוליג, כששתי קבוצות ישראליות שיחקו במפעל הבכיר, גם הפועל ירושלים פתחה את העונה האירופית שלה אתמול (שלישי), כאשר היא ניצחה 85:100 את המבורג במסגרת היורוקאפ.

מאמן הקבוצה, יונתן אלון, סיכם: “כיף מאוד לחזור אחרי ניצחון, הייתי שמח שאם היינו משחקים את החצי הראשון יותר טוב, אבל ידענו להרים את עצמנו בחצי השני ולעשות את העבודה. המשחק נגד ברוקלין? חלק מהתהליך של המועדון שהוא השתדרג בפני קהל מכל העולם וקבוצות בסדר גודל כאלו, זה כבוד גדול ומעיד על הדרך”.

רועי הובר סיכם: “התחושות טובות, היה חשוב לפתוח את העונה האירופית עם ניצחון, מגרש לא קל בכלל נגד קבוצה שמשחקת טוב, אני שמח שעשינו את העבודה ופתחנו ברגל ימין. ברוקלין? זה מרגש מאוד, כולם רוצים לשחק נגד הכי טובים ולעשות הכי טוב, מקווה להיות טובים”.