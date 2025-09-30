יום שלישי, 30.09.2025 שעה 23:20
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

עוצרת במקום: ולנסיה הפסידה 2:1 לריאל אוביידו

העטלפים הובילו משער של דנג'ומה (4'), אך הוא החמיץ פנדל בדקה ה-75 והאורחת ניצלה זאת כדי לבצע מהפך בזק משערים של איליץ' (85') ורונדון (86')

|
דנג'ומה ואחיג'אדו נאבקים על הכדור (IMAGO)
דנג'ומה ואחיג'אדו נאבקים על הכדור (IMAGO)

לאחר שביקרה בברצלונה ועשתה תיקו מול אספניול, חזרה הערב (שלישי) ולנסיה למשחק השלמה ביתי במסטאייה, שנדחה בעקבות שיטפונות בעיר, והפסידה 2:1 לריאל אוביידו, שעלתה מעל לקו האדום, זאת במסגרת המחזור השביעי בליגה הספרדית. המשחק שודר בערוץ ONE.

השליטה הייתה ברגליה של העטלפים, שאיימו טיפה יותר. הם עלו ליתרון כבר בדקה הרביעית מרגליו של ארנאו דנג’ומה, שלאחר מכן בדקה ה-75 החמיץ פנדל. לקראת סוף המשחק, השלימה האורחת מהפך עם שערים בדקות ה-85’ וה-86’ מרגליהם של לוקה איליץ’ וסלומון רונדון בהתאמה. בדקה ה-92’ קיבל איליץ’ כרטיס אדום והותיר אותה בעשרה שחקנים, אך היא הצליחה לצאת בכל זאת עם שלוש הנקודות.

ולנסיה נשארה במקום ה-12 ואיבדה שלוש נקודות יקרות. המחזור הבא יפגיש את חניכיו של קורברן עם ג’ירונה, שפתחה לא טוב את העונה. מנגד, העולה החדשה תפגוש את לבאנטה ותנסה לרשום ניצחון שני ברציפות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */