יום רביעי, 01.10.2025 שעה 08:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

צרה נוספת לנתניה: גם ג'טיי צפוי לעבור ניתוח

בנוסף לחוודג'יאני, גם הקמרוני, שסוחב פציעה בברך כבר תקופה ולא היה בסגל, אמור להיעדר חודשיים. בן שבת בספק לסכנין, קלר יחזור. וגם: איתן טיבי

|
מוחמד ג'טיי במאבק עם אבנעזר מאמאטה (ראובן שוורץ)
מוחמד ג'טיי במאבק עם אבנעזר מאמאטה (ראובן שוורץ)

מכבי נתניה קיבלה בתחושות קשות את ההודעה על פציעתו של בלם הקבוצה, סאבא חוודג'יאני, שסובל מקרע ברצועה הצולבת הקדמית ויחמיץ את המשך העונה ולמעשה לא יחזור לשחק עד תום העונה במדי הקבוצה.

אלא שלצד היעדרותו של הגיאורגי, מסתמן כי המאמן יוסי אבוקסיס יצטרך להתמודד עם מכה נוספת: הבלם מוחמד ג'טיי, שחזר לאחרונה לתוכניות, סוחב כבר תקופה ארוכה פציעה בברך ועל פי המסתמן, הוא יעבור ניתוח.

הקמרוני לא נכלל בסגל במשחק האחרון מול הפועל ירושלים ולמעשה זאת הייתה הסיבה, כאשר הוא ניסה לבצע שיקום ללא ניתוח, אך נראה שאין מנוס. משמעות הדבר היא שאם ילך לניתוח, הוא צפוי להיעדר מהמגרשים לפרק זמן של לפחות חודשיים.

יוסי אבוקסיס (אורן בן חקון)יוסי אבוקסיס (אורן בן חקון)

איתי בן שבת, חזר לאימונים חלקיים ולקראת סוף השבוע יתברר אם יהיה בסגל למשחק מול בני סכנין ביום ראשון, כאשר אבוקסיס נותר בסגל רק עם דניס קוליקוב וכארם ג'אבר, שבמשחקים האחרונים הוסט בחזרה לעמדתו הטבעית כמגן, כאשר גם יובל שדה יכול לשחק כבלם.

אבוקסיס ינסה לאלתר, כאשר האופציה היחידה להתחזק היא צירוף של שחקן חופשי. כזכור, בלמה לשעבר של הפועל באר שבע, איתן טיבי, עדיין ללא קבוצה, אך בנתניה עדיין לא קיבלו החלטה אם ללכת על המהלך. מי שכן חזר לכשירות הוא המגן השמאלי רותם קלר, שחזר לאימונים מלאים.

איתן טיבי (רדאד גאיתן טיבי (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */