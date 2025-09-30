יום רביעי, 01.10.2025 שעה 02:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
איטודיס: זה רגע היסטורי, אבל יש עוד מרתון

לאחר ניצחון הבכורה ההיסטורי של הפועל ת״א ביורוליג, המאמן דיבר: ״מבין את הטירוף וגאה בכולם, אבל אני רואה מעבר. רוצים להשיג יותר ולהשתפר עוד״

דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)
דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

אחרי שעשתה היסטוריה באפריל עם הזכייה ביורוקאפ, הישג שפתח לה את הדלת להשתתפות ביורוליג, הפועל תל אביב רשמה אתמול (שלישי) הופעת בכורה במפעל הבכיר. האדומים רשמו ניצחון בכורה היסטורי במפעל עם 87:103 על ברצלונה במחזור הפתיחה.

בסיום, מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, אמר: ״אני רוצה להגיד תודה לשחקנים ששיחקו, לאלו שלא קיבלו הרבה דקות, לאלו שלא התלבשו בכלל ולאלה שלצערנו פצועים. מברך את כל הצוות וההנהלה, וכמובן את האוהדים שבאו כל הדרך מישראל ותמכו בנו. כשאתה רואה אלפי אוהדים שמגיעים לתמוך בקבוצה בבולגריה, אסור לשכוח להודות להם ולהעריך אותם״.

צפו: איטודיס מדבר לאחר הניצחון

״נתמקד בכדורסל, אני חושב שאנחנו קבוצה טובה יותר ברגע ההיסטוריה הזה ולראות את עופר ינאי בוכה אתה מבין כמה חשוב הניצחון הזה למועדון. באותו זמן, אנחנו יודעים שזה רק המשחק הראשון מתוך ריצה ארוכה כמו מרתון״.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' ודימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

״זה היסטוריה בגלל שזה קרה נגד ברצלונה, שהם מועדון גדול עם המון תארים והישגים, וזה הופך את זה למיוחד יותר. אני חושב שאנחנו טובים יותר על המגרש למרות שהיו לנו קצת עניינים עם ההגנה והתקשורת, אבל שיחקנו מספיק טוב כדי להשיג את הניצחון ולקרוא את מה שהגיע מההגנה של ברצלונה״.

״אני מרגשי נהדר וגאה, בעיקר מרוצה. אני כמאמן רואה קצת מעבר לניצחון הזה, אלא כבר את המשחקים הבאים, וזוכר שמדובר רק בניצחון אחד מתוך הרבה שעוד יחכה לנו. ברור לי שזה רגע אדיר של ניצחון ראשון במפעל, ועוד נגד ברצלונה. זה באמת אדיר, אבל המטרות שלנו להגיע רחוק וזה יהפוך הכל לגדול יותר״.

אוהדי הפועל תל אביב שהגיעו לסופיה (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב שהגיעו לסופיה (ראובן שוורץ)
