ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

"ויניסיוס שוב זעם על החילוף של צ'אבי אלונסו"

משבר בריאל מדריד? למרות ה-0:5, הברזילאי לא אהב לראות את שמו על הלוח האלקטרוני בליגת האלופות: "התנהל בחוסר חשק מופגן, יצא מהדשא בפנים חמוצות"

|
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

דרמה בריאל מדריד למרות הניצחון והחזרה למסלול. ויניסיוס הביע שוב זעם גלוי כלפי החלטה של מאמנו צ’אבי אלונסו, הפעם במשחק באלמטי מול קייראט בליגת האלופות. בדקה ה־70, כשהבין שהמספר שלו מופיע על הלוח האלקטרוני, הברזילאי ירד לספסל בסערה והראה סימנים ברורים של כעס.

“הוא התלונן על החילוף, למרות שלא הציג יכולת רעה עד אותו רגע, תרחיש שכבר התרחש מול אספניול, אז נחשפה המתיחות ההולכת וגוברת בינו לבין מאמנו. גם מול אספניול, בדיוק כמו מול קייראט, פינה ויניסיוס את מקומו לרודריגו, מהלך שקיבל בחוסר חשק מופגן”, ניתחו בספרד.

“הוא יצא מהדשא בפנים חמוצות, זרק בקבוק מים והתלונן בקול. באותו ערב הגיע אחרי משחק שבו פתח רק מהספסל מול מארסיי בליגת האלופות. הפעם, הוא לא הצליח למצוא את הרשת כלל, בעוד קיליאן אמבפה השלים שלושער כמעט בלי להתאמץ”, הוסיפו.

“מערכת היחסים בין ויניסיוס לצ’אבי אלונסו, שעוברת טלטלות רבות, חוזרת שוב למתיחות גבוהה. המאמן בעצמו הודה בעבר אחרי חילוף דומה כי ‘זה לא היה הרגע הכי טוב לשיחה עם מספר 7’. כעת, אחרי עוד חילוף רגיש, נדמה שהאש שוב בוערת בין השניים”, סיכמו בספרד.

