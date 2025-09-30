היסטורי והיסטרי: הפועל ת"א היא מועמדת לזכייה

יום שהתחיל היסטורי נגמר היסטרי. הפועל תל אביב עשתה את הלא ייאמן ועלתה ליורוליג, אתמול (שלישי) היא פתחה את המסע שלה בענק עם 87:103 בלתי נשכח על ברצלונה, ובכך הציפיות, שגם כך היו גבוהות עלו ונראה שהשמיים הם הגבול עבור החבורה של דימיטריס איטודיס.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל ב-ONE עם ריף גרוס, גיל אמיתי ועמית לוינטל מסכם היסטוריה, כשגם חי תנעמי נתן את מבטו היישר מחתונה. המופע של האדומים, דימיטריס איטודיס מנצח על התזמורת, וסיליה מיציץ’ עדיין אותו מפלצת שהיה תמיד, דן אוטורו הגבוה הבכיר בסגל ותומר גינת זה תומר גינת.

וגם: בלייקני כיכב כמו שהוא יודע, האם המועדון מועמד ללכת עד הסוף, עד כמה חסר שיהיה טוב עם הקהל, השקט שמשרה אלייז’ה ברייאנט, מבט קדימה אל עבר אנדולו אפס וגם לדרבי ההיסטורי נגד מכבי תל אביב, והביקורת על היעדר תאריך לגמר נגד הפועל ירושלים. האזנה נעימה