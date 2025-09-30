יום שישי, 03.10.2025 שעה 21:23
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

היסטורי והיסטרי: הפועל ת"א היא מועמדת לזכייה

פודקאסט האדומים מסכם רגע לפנתאון עם 87:103 על בארסה: המופע, איטודיס מעל כולם, מיציץ' המפלצת, אוטורו הגבוה הבכיר, וויינרייט ובלייקני. האזינו

|
עופר ינאי בוכה (ראובן שוורץ)
עופר ינאי בוכה (ראובן שוורץ)

יום שהתחיל היסטורי נגמר היסטרי. הפועל תל אביב עשתה את הלא ייאמן ועלתה ליורוליג, אתמול (שלישי) היא פתחה את המסע שלה בענק עם 87:103 בלתי נשכח על ברצלונה, ובכך הציפיות, שגם כך היו גבוהות עלו ונראה שהשמיים הם הגבול עבור החבורה של דימיטריס איטודיס.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל ב-ONE עם ריף גרוס, גיל אמיתי ועמית לוינטל מסכם היסטוריה, כשגם חי תנעמי נתן את מבטו היישר מחתונה. המופע של האדומים, דימיטריס איטודיס מנצח על התזמורת, וסיליה מיציץ’ עדיין אותו מפלצת שהיה תמיד, דן אוטורו הגבוה הבכיר בסגל ותומר גינת זה תומר גינת.

וגם: בלייקני כיכב כמו שהוא יודע, האם המועדון מועמד ללכת עד הסוף, עד כמה חסר שיהיה טוב עם הקהל, השקט שמשרה אלייז’ה ברייאנט, מבט קדימה אל עבר אנדולו אפס וגם לדרבי ההיסטורי נגד מכבי תל אביב, והביקורת על היעדר תאריך לגמר נגד הפועל ירושלים. האזנה נעימה

